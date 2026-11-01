Dichiarazioni GP Messico, Russell: “Contento del risultato”

GP Messico, Beffato da Hamilton per soli 9 millesimi, Russell si inserisce tra le Ferrari ed è pronto al riscatto

Una reazione d’orgoglio e di puro talento, dopo le sofferenze patite nel weekend di Austin. George Russell ritrova lo smalto dei giorni migliori e sfiora una clamorosa pole position, nelle qualifiche del GP del Messico, beffato soltanto nel finale da Lewis Hamilton per l’inezia di appena 9 millesimi di secondo.

Nonostante la beffa sul filo del rasoio, il pilota britannico si garantisce una prima fila pesantissima all’Autodromo Hermanos Rodríguez. Russell si ritroverà infatti al centro di un vero e proprio “sandwich” Ferrari, posizionato tra la Rossa del poleman Hamilton e quella di Charles Leclerc, che scatterà alle sue spalle in terza piazza. La lunghissima staccata, che porta a Curva 1 offrirà sicuramente, un’opportunità d’oro da cogliere al volo.

Sullo sfondo resta viva la lotta iridata: Russell si è imposto nettamente, nel confronto diretto interno con Andrea Kimi Antonelli, qualificato in quinta posizione. Con il giovane italiano al suo secondo “match-point” per il titolo, il numero 63 della Mercedes si conferma il primo e più ostico baluardo, nel rimandare la festa del compagno di squadra, pronto a giocarsi le sue carte da protagonista fin dallo spegnimento dei semafori.

George: “Il freddo è venuto in nostro favore”

Al termine delle qualifiche del GP Messico, George Russell commenta quanto accaduto pochi minuti prima, spiegando il modo in cui è riuscito a trovare la velocità decisiva nell’ultimo tentativo.

Il britannico è riuscito a sfruttare al meglio, la progressione e l’evoluzione delle condizioni della pista, per portare a casa un ottimo secondo posto. Sicuramente un risultato, che va oltre le aspettative della vigilia per il team di Brackley.

“Sono contento del mio risultato. Sono reduce da alcuni weekend complicati. Sto ancora faticando a venire a capo, di questa vettura, ed è stato un fine settimana difficile fino al Q3. Ho trovato mezzo secondo e ho quasi fatto la pole. Complimenti a Lewis, siamo arrivati molto vicini alla fine,” ha commentato Russell.

Nel momento cruciale del Q3, il pilota della Mercedes è riuscito a fare la differenza sul filo dei millesimi, trovando la giusta combinazione tra temperatura dell’asfalto e finestra d’utilizzo degli pneumatici.

“Sapevo di avere dentro di me la prestazione. Verso la fine il freddo è venuto in nostro favore, il sole è sceso e ho fatto un buon giro di preparazione. Questo mi ha trasmesso sicurezza, assicurandomi grip con le gomme e aiutandomi a tirare fuori quel tempo.”