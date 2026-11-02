Dichiarazioni GP Messico, Verstappen: “Oggi è stato caotico”

Max Verstappen conquista la vittoria al GP del Messico

Max Verstappen conquista la prima posizione al GP del Messico. Il pilota olandese alla partenza riesce a infilarsi tra le due Ferrari, arrivate al contatto nelle prime curve. Dopo un ottimo primo stint, durante il giro 28, si ferma in contemporanea con Charles Leclerc e lo passa nella corsia dei box, anche dovuto alla penalità di cinque secondi dovuta scontare dal monegasco. Questo gli permette di prendersi la leadership della gara.

Nella seconda parte della gara, al giro 46, scatta la bandiera rossa a causa di un incidente che vede coinvolto Valtteri Bottas. A circa 10 giri dal termine, la gara viene neutralizzata nuovamente con l’entrata in pista della Safety Car, dovuta a un incidente tra Lindblad e Piastri. In entrambe le occasioni Verstappen riesce a difendersi da Lewis Hamilton, mantenendo la leadership della corsa per tutti i giri rimanenti.

Il quattro volte iridato conquista la sua terza vittoria stagionale davanti a Hamilton in seconda posizione. Completa il podio un grandissimo Kimi Antonelli, un terzo posto che permette al giovane pilota di chiudere matematicamente i giochi per il mondiale e conquistare il titolo di Campione del Mondo.

Il commento di Verstappen post gara

Max Verstappen conquista la sua settantaquattresima vittoria in carriera al GP del Messico. Nell’intervista post gara ha rivelato che la partenza ha giocato un ruolo fondamentale. “Oggi la gara è stata caotica. Ho fatto un ottimo primo giro. Avevamo una strategia diversa ma, abbiamo continuato a lottare e fatto le scelte giuste al momento giusto. La penalità di Leclerc ci ha aiutato nell’ottenere la leadership della gara. Nel finale è stato difficile mantenere la posizione in quanto eravamo tutti vicini”.

“Il rettilineo che porta curva a 1 è lungo e si arriva in quella curva a grande velocità. Ho dovuto stare molto attento in quanto ci sono sempre due monoposto che si contendono la posizione“, ha commentato il pilota olandese in merito ai sorpassi nel primo punto del tracciato messicano.

Al termine del GP del Messico a festeggiare è anche Andrea Kimi Antonelli, che conquista il suo primo titolo mondiale con 4 gare in anticipo. Per concludere la classica intervista post gara Verstappen si è congratulato col pilota italiano per il grandissimo risultato raggiunto. “Ha fatto una stagione fantastica. È stato incredibile e riuscirci in un’età così giovane è impressionante. È bello vedere tutta la squadra festeggiare con lui. Posso immaginare che per lui sia una giornata molto emozionante essendoci pure la sua famiglia. Sono molto orgoglio di lui“.