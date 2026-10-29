Analisi della redazione GP Qatar, La Formula 1 osserva la decisione della MotoGP

GP Qatar, La Formula 1 potrebbe considerare di guardare la decisione della MotoGP

La Formula 1 potrebbe decidere il futuro delle gare previste in Qatar e Abu Dhabi secondo quanto scelto dalla MotoGP. Il finale di stagione è ancora incerto, ma attualmente il Circus avrebbe intenzione di dirigersi in Medio Oriente, ma non si esclude comunque la cancellazione. Possiamo affermare che gran parte di questa scelta potrebbe dipendere anche dalla decisione della MotoGP. Il campionato del Motociclismo è atteso sul circuito di Lusail il prossimo fine settimana.

Durante il weekend di Philip Island, i piloti del motomondiale si sono riuniti e diversi hanno espresso la loro contrarietà a dirigersi in Qatar. Per questa settimana è prevista un’altra riunione, insieme a Carlos Ezpeleta, per richiedere delle garanzie. Tuttavia la decisione finale spetta alla MotoGP SEG.

Una decisione da prendere con urgenza

La classe regina delle due ruote è tenuta a prendere una decisione velocemente. Infatti il paddock, questa domenica, dovrà dirigersi verso il Paese del Golfo al termine del Gran Premio della Malesia. Lo sviluppo o meno dell’evento potrebbe rivelarsi fondamentale anche per la Formula 1, che potrebbe prendere la decisione in merito alle due gare previste in Qatar e Abu Dhabi per la fine della stagione, in base alla decisione della MotoGP.

La rinuncia peserebbe, principalmente, sul piano economico in quanto sono i due eventi che pagano di più. Sul piano sportivo, invece, le conseguenza saranno minori. Di fatto, Mercedes e Antonelli, hanno la possibilità di conquistare entrambi i titoli al GP del Messico previsto per questo weekend.

Le direttive sostenute dal governo britannico

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione riguarda le indicazioni rivelate dal governo britannico, che avrebbe inserito questi due Paesi nella categoria di quelli ad alto rischio. Il Ministro degli Esteri sostiene che l’escalation del conflitto è imprevedibile e ha sconsigliato di viaggiare in quella zona e non esclude la chiusura dello spazio aereo.

Questo comporterebbe un aumento del costo delle assicurazioni e, in alcuni casi, coperture personali per i piloti e per i membri dei team. Con questo scenario però, Liberty Media potrebbe tenere in considerazione di attivare la clausola di forza maggiore. Questo consentirebbe di sospendere gli eventi senza incorrere a pesanti sanzioni.

Il possibile arrivo di Imola

Per la Formula 1, la decisione di cancellare le due gare comporterebbe una grande perdita economica, che una possibile sostituzione con Imola non potrebbe compensare. Nonostante questo, il circuito emiliano è pronto a organizzare l’evento e sono previsti dei preparativi. In caso di un’eventuale tappa in Italia per il finale di stagione, la presenza dei tifosi è assicurata della possibilità per Kimi Antonelli di celebrare il mondiale nel suo paese e in un circuito situato vicino casa sua.