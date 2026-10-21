Formula 1 GP Stati Uniti 2026: guida e anteprima della gara

Formula 1 MSC Cruises GP Stati Uniti 2026, round 18. Al via la trasferta americana: si parte con il Texas e Austin

È di nuovo race week! La Formula 1 entra ufficialmente, nella volata finale della stagione 2026: dopo una breve pausa utile, per ricaricare le batterie e affilare le ultime novità tecniche, il Circus attraversa l’Atlantico per dare il via, alla consueta e spettacolare tournée americana.

Il primo appuntamento di questa trasferta d’oltreoceano si tiene in Texas, sul fascino moderno e probante del Circuit of the Americas (COTA) di Austin, teatro del GP degli Stati Uniti.

RACE WEEK 🥳 Kicking off this triple-header with a trip to Texas 🇺🇸 #F1 #USGP https://t.co/e8RxqclXnN — Formula 1 (@F1) October 19, 2026

Austin e il COTA: fascino texano e sfida totale

Capitale eclettica del Texas, celebre in tutto il mondo, per la sua viva scena musicale e l’atmosfera vibrante, Austin è diventata ormai dal 2012, la casa americana moderna della Formula 1.

Cosa si ottiene, quando si unisce l’energia delle grandi metropoli all’autentico spirito country, aggiungendo dell’ottimo BBQ e un pizzico di stravaganza? Una città dinamica e sorprendente, capace di spaziare da musei di rilievo internazionale, come il Blanton Museum of Art, a bizzarri attrazioni di culto come la Cathedral of Junk, fino alla passione travolgente per il football americano allo stadio dei Texas Longhorns.

Tra parchi e laghi immersi nella natura, la capitale texana accoglie il Circus sul Circuit of the Americas (COTA), uno dei tracciati permanenti più completi e spettacolari dell’intero calendario.

Stars. Stripes. Scenery. 🤩 COTA serving up backdrops at every turn! #F1 #USGP https://t.co/eukuY93TS7 — Formula 1 (@F1) October 19, 2026

Circuit of The Americas (C.O.T.A.)

Progettato da Hermann Tilke con la consulenza di Tavo Hellmund, il circuito si snoda per 5.515 metri e 20 curve, da percorrere in senso antiorario. La sua firma inconfondibile, è l’imponente salita iniziale con un dislivello di circa 41 metri che conduce alla staccata cieca di Curva 1, un punto altamente spettacolare che regala staccate al limite e frequenti occasioni di sorpasso.

Il layout del COTA, richiama alcuni dei tratti più celebri dei tracciati storici del mondiale:

Primo settore: una velocissima sequenza a ‘Serpentina’ ispirata alla famosa Esse di Suzuka e alle storiche Maggotts-Becketts di Silverstone , dove servono massimo carico aerodinamico e una monoposto reattiva.

Secondo e terzo settore: un lungo rettilineo favorevole ai sorpassi, seguito da un tratto guidato e lento (ispirato all’Hockenheimring e a Istanbul Park) che mette a dura prova la trazione e la gestione delle gomme posteriori.

Qualifiche e insidie di gara

In ottica gara, la sessione di qualifica rivestirà un ruolo cruciale: scattare sul lato sporco della griglia di partenza, rischia infatti di far perdere trazione allo spegnimento dei semafori, compromettendo subito la prima fase di gara. A completare il quadro tecnico, ci pensano le tradizionali sconnessioni dell’asfalto, legate ai naturali assestamenti del terreno texano, e le severe sollecitazioni all’impianto frenante dopo i lunghi rettilinei.

Corsa all’iride e sviluppi: Antonelli ‘match point’ ad Austin, insidia Verstappen

Dopo un fine settimana di pausa, la Formula 1 apre ad Austin, la seconda tripletta stagionale della tournée americana. Il Circuit of the Americas si prepara a essere teatro, di un momento potenzialmente storico: alla sua seconda stagione nel Circus, Andrea Kimi Antonelli si presenta in Texas con la prima concreta opportunità matematica, di laurearsi Campione del Mondo Piloti.

By the end of the week, F1 could have a new champion 🔮 #F1 https://t.co/PVRiUxxJYF — Formula 1 (@F1) October 19, 2026

Le combinazioni per il titolo di Antonelli

L’equazione, per il giovanissimo talento della Mercedes è chiara: l’unica strada per chiudere i giochi già ad Austin, passa prima di tutto attraverso la vittoria della gara di domenica. In quel caso, per festeggiare il titolo con ben cinque gare d’anticipo, Antonelli avrebbe bisogno di una combinazione favorevole dai suoi inseguitori:

Il compagno di squadra George Russell , che lo segue in classifica con 102 punti di distacco , non dovrà andare oltre il 9° posto .

Lewis Hamilton, che attualmente è 3° nel Mondiale con la Ferrari, non dovrà piazzarsi, più in alto del 5° posto.

Un incastro non semplice, ma che tiene altissima la tensione nel box delle Frecce d’Argento.

Six winners in 2026. Six still left in the fight. Can anyone hunt down Kimi? 🎯 #F1 #USGP https://t.co/LwnEKW0ScR — Formula 1 (@F1) October 19, 2026

L’insidia Verstappen e la rinascita Red Bull

Lo stesso Antonelli ha definito “davvero spaventoso”, il recente stato di forma di Max Verstappen. Il quattro volte iridato, è reduce da un rullino di marcia impressionante, culminato nelle vittorie di Sepang e Singapore: dove ha firmato anche il sweep, vincendo la gara breve.

Pur staccato di 119 punti dal leader, l’olandese è risalito fino al 4° posto nel Mondiale, e punta a confermarsi contendente per la vittoria su ogni tipo di tracciato, dimostrando la bontà del pacchetto Red Bull con la nuova Power Unit Ford.

La corsa agli aggiornamenti verso il 2027

A rendere imprevedibile il weekend texano, ci penserà anche la corsa allo sviluppo. In un 2026 caratterizzato da, una crescita tecnica vertiginosa delle monoposto, le gerarchie al vertice si sono alternate continuamente: il dominio iniziale Mercedes, ha lasciato spazio al ritorno della Ferrari a inizio estate, prima del gran momento McLaren (due vittorie e tre pole tra agosto e settembre) e del recente recupero della Red Bull.

Something new for the Lone Star State 🏁🔴 https://t.co/IxbnX3exnW — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 19, 2026

Ad Austin, la McLaren, introdurrà un importante pacchetto di novità aerodinamiche, per evolvere la specifica vista a Baku. La Mercedes, pur senza portare nuove componenti, sfrutterà il format tradizionale con tre sessioni di prove libere, per comprendere a fondo le novità introdotte a Sepang, ancora non sfruttate al 100%.

In regime di budget cap, questi sviluppi non servono solo a cogliere, le opportunità del finale di stagione, ma tracciano la strada fondamentale per la progettazione delle vetture 2027.

GP Stati Uniti, tra livree speciali e orgoglio americano

Il weekend del COTA, riveste un significato speciale per tre scuderie del Circus.

Sarà la vera e propria gara di casa per il team Haas, che per festeggiare l’appuntamento texano, si presenterà con una livrea celebrativa speciale sia sulle monoposto sia sulle tute dei piloti.

Take a full 360° spin around our Austin Godzilla Minus Zero special 🐉👀 #HaasF1 #F1 #USGP https://t.co/Lrfypq9qQs — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 20, 2026

Tanta attesa anche per l’esordiente Cadillac, che dopo la prima uscita americana a Miami, si prepara al debutto sul circuito di Austin, davanti al proprio pubblico nel suo primo anno in Formula 1.

Ain’t she a beauty? A closer look at our United States Grand Prix Livery 🦅 https://t.co/jIhUrCxnra — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 20, 2026

Infine, appuntamento speciale anche per la Williams, che considera la tappa americana, una seconda gara di casa vista, la proprietà del fondo d’investimento statunitense Dorilton Capital.

Pirelli: C2, C3, C4

C2 P Zero White Hard; C3 P Zero Yellow Medium; C4 P Zero Red Soft

Per il GP Stati Uniti ad Austin, Pirelli ha selezionato la gamma intermedia della sua offerta 2026, che dovranno affrontare le severe sollecitazioni del Circuit of The Americas.

Il layout del COTA, richiede un bilanciamento aerodinamico da medio-alto carico e genera elevati carichi laterali e longitudinali sugli pneumatici, specialmente nel primo settore guidato.

C2 (Hard – Banda Bianca): Sarà la gomma chiave per la gara . Garantisce un’ottima resistenza allo stress termico e al degrado strutturale, causato dai veloci cambi di direzione dell’S-Curves e dalle forti staccate.

C3 (Medium – Banda Gialla): Il composto più versatile , ideale per la partenza e per la fase centrale della corsa. Offre un buon compromesso, tra aderenza immediata e durata , ma richiederà un’attenta gestione , per evitare il surriscaldamento sulle gomme posteriori in uscita, dalle curve lente del terzo settore.

C4 (Soft – Banda Rossa): Destinata a essere la gomma da qualifica, per estrarre la massima prestazione sul giro secco. In ottica gara, presenta un degrado termico piuttosto accentuato, rendendo difficile un suo utilizzo prolungato, se non per brevi stint finali o in caso di chiamate strategiche sotto Safety Car.

Strategie di gara e altre variabili

Le caratteristiche dell’asfalto, soggetto a un sensibile micro-riaffioramento di degrado e sconnessioni, e la configurazione del tracciato, spingeranno i team ad adottare, una strategia a due soste: Medium-Hard-Hard o Medium-Hard-Medium. Una scelta storicamente, più flessibile e performante, per contenere l’usura sui lunghi stint.

La singola sosta, resta un’opzione rischiosa e praticabile, solo con un consumo gomma, estremamente contenuto o con una neutralizzazione favorevole.

Tra gli altri fattori da tenere conto, è sicuramente il meteo. Austin si appresta a vivere, un weekend tipicamente autunnale ma caldo: cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, con temperature dell’aria attorno ai 25-28 °C, che faranno schizzare le temperature dell’asfalto oltre i 40 °C, nei momenti centrali della giornata, mettendo ulteriormente a dura prova la gestione termica delle coperture.

Che tempo che farà?

Abbiamo controllato il meteo, in vista del GP Stati Uniti 2026, con il clima in Texas che si preannuncia tipicamente autunnale e piacevole.

Le previsioni per il fine settimana del 23-25 ottobre, indicano condizioni complessivamente stabili, con temperature massime, che si attesteranno tra i 27 °C e i 28 °C e minime intorno ai 16-17 °C, garantendo condizioni ideali, sia per la gestione termica delle gomme sia per il pubblico sugli spalti.

Venerdì 23 ottobre 2026 – Prove Libere 1/2

Temperature: max 29°C, min 17°C; Giornata soleggiata e limpida, qualche velatura sparsa. Umidità al 29%, probabilità di pioggia pressoché nulla. Vento leggero.

Sabato 24 ottobre 2026 – Prove Libere 3 e Qualifiche

Temperature: max 29°C, min 17°C; Passaggio di qualche nube a velare il cielo, ma senza rischi di precipitazioni. Umidità al 53%. Vento moderato, attorno ai 10-12 km/h.

Domenica 25 ottobre 2026 – Gara

Temperature: max 27°C, min 17°C; Cielo sereno o poco nuvoloso per la gara. Clima asciutto, bassissima probabilità di pioggia. Umidità al 35%. Vento atteso intorno a 13 km/h.