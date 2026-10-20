Formula 1 GP Stati Uniti a rischio cancellazione? Ecco cosa sta succedendo

Il GP degli Stati Uniti è a rischio cancellazione? Il flussometro potrebbe esserne la causa

Il GP degli Stati Uniti al centro di un vortice: la cancellazione è possibile? L’evento finisce al centro di una controversia legale che coinvolge uno dei fornitori della FIA. A pochi giorni dall’appuntamento di Austin, Sentronics Holdings azienda specializzata nella produzione di sensori a ultra suoni, ha avviato un’azione giudiziaria contro Allengra.

Ciò per una presunta violazione di brevetto legata ai flussometri utilizzati per controllare il carburante delle monoposto. La vicenda potrebbe avere conseguenze sul weekend di gara. Anche, se al momento non risulta un provvedimento che impedisca l’impiego dei dispositivi. La causa è stata depositata il 16 ottobre 2026, presso la Corte distrettuale federale del Texas, con sede ad Austin.

Sentronics, società britannica che aveva partecipato alla procedura di selezione del fornitore, sostiene che Allengra abbia utilizzato una tecnologia protetta da un suo brevetto statunitense. L’azienda ritiene inoltre che la FIA fosse stata informata della presunta violazione. Allengra, azienda tedesco-rumena, si è aggiudicata la fornitura esclusiva dei flussometri per il periodo 2026-2030. Questi strumenti sono fondamentali per verificare il rispetto dei limiti regolamentari sul flusso di carburante che alimenta le power unit.

Il brevetto contestato e le richieste di Sentronics

Al centro della disputa c’è il brevetto statunitense US 11.391.609, intitolato Flow meter. La tecnologia descritta riguarda la misurazione della portata di un fluido attraverso segnali ultrasonici, inviati in direzioni opposte. Secondo Sentronics, il sistema impiegato nei dispositivi di Allengra violerebbe la protezione intellettuale associata al brevetto. Si tratta, tuttavia, di una contestazione che dovrà essere valutata nell’ambito del procedimento giudiziario.

La società britannica chiede il riconoscimento dei danni economici che ritiene di aver subito, dopo aver perso contratti di fornitura e ha richiesto un processo con giuria. Tra le misure domandate figura anche il possibile blocco dell’utilizzo dei dispositivi Allengra ad Austin. È proprio questo aspetto a rendere la tempistica delicata, con il Gran Premio degli Stati Uniti alle porte. Gara in cui Antonelli si giocherà il primo match point della stagione.

La cancellazione del GP degli Stati Uniti non sembra automatica, ma…

La problematica riscontrata sul flussometro non comporta automaticamente la cancellazione della gara. Perché il contenzioso produca un effetto immediato sul weekend, sarebbe necessario un provvedimento giudiziario che impedisca l’utilizzo dei dispositivi contestati. Nelle ricostruzioni pubblicate il 19 ottobre non risultava ancora un’ordinanza di questo tipo. La questione resta comunque rilevante per la FIA.

I flussometri servono a garantire i controlli tecnici sul carburante e un eventuale divieto potrebbe costringere gli organizzatori a valutare come assicurare la regolarità della competizione. Per ora, dunque, è necessario distinguere tra il contenzioso legale già avviato e le sue possibili conseguenze sportive. La causa potrebbe aprire un fronte complesso per la Federazione. Anche se gli sviluppi giudiziari e le eventuali decisioni delle autorità competenti saranno determinanti per lo svolgimento dell’evento.

Sara Pasqualotto