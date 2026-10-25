Dichiarazioni GP Stati Uniti, Antonelli: “È il risultato di cui avevamo bisogno”

GP Stati Uniti, Antonelli: “È il risultato di cui avevamo bisogno”

Andrea Kimi Antonelli conquista la vittoria al GP degli Stati Uniti, al termine di una gara gestita con grande precisione, dalla partenza fino alla strategia. Per il pilota italiano, il successo rappresenta anche la conferma del lavoro svolto dalla squadra sul nuovo pacchetto tecnico. Nel corso della conferenza stampa post gara, Antonelli ha sottolineato l’importanza del risultato per tutto il team, evidenziando la soddisfazione per aver concretizzato i progressi compiuti nelle ultime gare.

Antonelli dopo il GP degli Stati Uniti: “Tutto il team lo meritava”

La vittoria è arrivata grazie a un’esecuzione solida e a una strategia che ha permesso ad Antonelli di completare la gara con una sola sosta. Un risultato che premia il lavoro svolto da tutta la squadra.

«È il risultato di cui avevamo bisogno, onestamente. Tutto il team lo meritava tantissimo. Abbiamo lavorato moltissimo per portare questo nuovo pacchetto e finalmente vedere il risultato è molto soddisfacente», ha dichiarato il pilota italiano.

Antonelli ha poi riconosciuto l’importanza della strategia adottata durante la gara, sottolineando come la scelta di effettuare una sola sosta si sia rivelata efficace: «È stata anche un’esecuzione perfetta a livello strategico, di scegliere una sosta sola e siamo molto contenti di essere riusciti a farla funzionare. Oggi è stato un lavoro di squadra», ha aggiunto.

Antonelli e il Mondiale: “Speriamo di poter vincere altre gare”

Il successo negli Stati Uniti assume un significato importante anche in ottica campionato. Antonelli è sempre più vicino all’obiettivo iridato e, interrogato sulla possibilità di conquistare il titolo mondiale, ha riconosciuto la vicinanza al traguardo, senza perdere di vista le ultime gare della stagione.

«So che siamo molto vicini, però vorremmo concludere in bellezza e speriamo di poter vincere altre gare», ha concluso.

Con il Mondiale sempre più vicino alla conclusione, Antonelli punta quindi a mantenere alta la competitività e a proseguire il proprio percorso con altri successi. La vittoria del GP degli Stati Uniti rappresenta un passo significativo, ma il pilota italiano sa che sarà fondamentale continuare a lavorare insieme alla squadra fino all’ultima gara.