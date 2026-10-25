Dichiarazioni GP Stati Uniti, Antonelli: “Sarà una gara molto combattuta”

GP Stati Uniti, Antonelli in pole: “Domani cercheremo di vincere”

Kimi Antonelli conquista la pole position nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti e si prepara a una gara decisiva per la lotta al titolo mondiale. Il pilota della Mercedes partirà davanti a tutti ad Austin, con Max Verstappen tra i principali avversari nella corsa alla vittoria. Al termine della sessione, Antonelli ha commentato la propria prestazione, soffermandosi sulle difficoltà incontrate nel Q3 e sulle aspettative per la gara di domani.

Antonelli: “Cercheremo di vincere”

Il pilota italiano è soddisfatto del risultato ottenuto, nonostante qualche difficoltà nell’ultimo segmento delle qualifiche. Le forti folate di vento hanno reso la sessione particolarmente complicata, ma Antonelli è riuscito comunque a conquistare la pole position.

«Abbiamo fatto la pole e domani cercheremo di vincere. Max è stato molto veloce e ha fatto un lavoro incredibile in qualifica. Sarà una gara difficile, ma cercheremo di partire bene e speriamo di essere in testa alla curva 1. Da lì proveremo a imporre il nostro ritmo, anche se sarà una gara molto combattuta».

Antonelli ha poi sottolineato le difficoltà incontrate durante il Q3, caratterizzato da condizioni del vento imprevedibili: «Sono molto felice della mia qualifica. Il Q3 è stato molto duro per il vento, c’erano folate molto forti e imprevedibili, ma sono contento di aver messo la macchina in pole».

Una pole importante nella lotta al titolo

La prima posizione in griglia rappresenta un’opportunità importante per Antonelli, leader del campionato, in vista di una gara in cui l’obiettivo sarà trasformare il risultato delle qualifiche in una vittoria.

La partenza sarà uno dei momenti chiave, soprattutto considerando la velocità mostrata da Verstappen. Per il pilota Mercedes sarà fondamentale difendere la posizione nelle prime curve e gestire la gara senza perdere di vista il traguardo.

La pole position mette Antonelli nella condizione ideale per puntare al successo, ma sarà la prestazione in gara a determinare il peso di questo risultato nella corsa al Mondiale.