Dichiarazioni GP Stati Uniti, Ferrari chiude positivamente il venerdì

GP Stati Uniti, il venerdì della Ferrari si rivela produttivo

La prima giornata di attività in pista del GP degli Stati Uniti si è conclusa positivamente per Ferrari. Il team italiano, nonostante un circuito complesso con continui avvallamenti e raffiche di vento, ha completato 105 giri. Nel corso delle FP1 ha effettuato una comparazione aerodinamica, mentre nelle FP2 entrambe le monoposto hanno girato con una specifica più aggiornata. Nel complesso la pista ha offerto un buon livello di grip e in questo modo la squadra ha potuto raccogliere dati utili sia sul giro singolo che sui long run.

Durante la prima sessione di prove libere il team ha completato 49 giri, Leclerc è riuscito a completarne 26, mentre Hamilton 23. Entrambi i piloti sono partiti con mescole medie per passare successivamente alle morbide con cui il monegasco ha potuto segnare il miglior tempo con 1:36.052, mentre il britannico ha chiuso sesto. Nella seconda sessione il pilota numero #16 ha completato 30 tornate, mentre il compagno di squadra ne ha percorse 26. Entrambi hanno iniziato il turno con le mescole hard, passando più tardi alle soft. Al termine hanno chiuso rispettivamente, Leclerc al primo posto e Hamilton al quarto.

I commenti dei piloti al termine della giornata

Charles Leclerc, reduce dal primo posto in entrambi i turni di prove libere, resta prudente. “Le sensazioni della monoposto si sono rivelate buone e gli aggiornamenti hanno funzionato nel modo che ci aspettavamo. I nostri avversari hanno ancora del potenziale da esprimere però, quindi non dobbiamo crearci aspettative. Antonelli e Verstappen sono sembrati forti, ma continueremo a lavorare e vedremo cosa ci aspetta nella giornata di sabato”.

Il venerdì di Hamilton è invece apparso più complicato e il pilota ha espresso qualche perplessità. “Non si è rivelata una giornata semplice. Abbiamo provato una direzione di set-up diversa, e non mi sono sentito a mio agio con la vettura, specie sugli avvallamenti. Leclerc ha dimostrato che la prestazione c’è e quindi dobbiamo capire come riuscire a sfruttare meglio la mia SF-26. Le prove libere sono una buona occasione per sperimentare cose nuove e comprendere meglio il pacchetto a nostra disposizione. Questa sera lavoreremo per analizzare i risultati raccolti e vedremo dove possiamo migliorare in vista del sabato.