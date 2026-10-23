Formula 1 GP Stati Uniti, FP1: Leclerc davanti a Verstappen e Norris

Leclerc al comando, Verstappen a un soffio

La Ferrari ha aperto nel migliore dei modi il fine settimana texano. Nelle FP1 del GP Stati Uniti, infatti, Charles Leclerc ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere. Il monegasco ha fermato il cronometro in 1:36.052 al volante della SF-26. Si tratta di un riferimento che soltanto Max Verstappen è riuscito ad avvicinare davvero.

L’olandese della Red Bull ha accusato un ritardo di appena 84 millesimi dal ferrarista. Verstappen è arrivato in America forte delle vittorie negli ultimi due Gran Premi. Il quattro volte campione del mondo, dunque, ha subito lanciato un segnale chiaro ai rivali. La sua monoposto è sembrata a proprio agio fin dai primi giri sul tracciato di Austin.

Alle sue spalle si è piazzato Lando Norris. Il campione in carica, che quest’anno corre con il numero 1 sulla McLaren, ha pagato quasi due decimi e mezzo dal leader. Un distacco non trascurabile, ma comunque sufficiente per tenere dietro entrambe le Mercedes.

GP Stati Uniti, FP1: Antonelli quinto nel weekend del match point

George Russell ha portato la prima delle due Frecce d’Argento in quarta posizione, a 326 millesimi. Il britannico ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli, quinto con un gap di 481 millesimi. Il pilota italiano, attuale leader del campionato del mondo, sta vivendo un weekend speciale. In Texas, infatti, avrà a disposizione il suo primo match point iridato. Per lui, quindi, il lavoro sulla messa a punto conta più del cronometro del venerdì.

Lewis Hamilton, invece, ha chiuso sesto con la seconda Ferrari. Il sette volte iridato ha superato di poco il mezzo secondo di ritardo dal compagno, fermandosi a +0.503. Subito dietro ha concluso Oscar Piastri, staccato di 734 millesimi con l’altra McLaren. L’ottava posizione è andata alla Audi di Gabriel Bortoleto, a 943 millesimi dalla vetta.

Racing Bulls in top ten, segnali incoraggianti dall’Aston Martin

La coppia della Racing Bulls ha completato la top ten. Arvid Lindblad è stato il primo pilota oltre il secondo di distacco, con un ritardo di 1.011. Il compagno Liam Lawson lo ha seguito in decima piazza, a 1.257 dal riferimento di Leclerc.

Da segnalare anche la sessione positiva dell’Aston Martin. Fernando Alonso e Lance Stroll hanno occupato rispettivamente la dodicesima e la tredicesima posizione. I due portacolori del team di Silverstone hanno accusato un ritardo compreso tra 1.6 e 1.7 secondi. Alle loro spalle ha chiuso Isack Hadjar con la seconda Red Bull, ancora lontano dai tempi del compagno di squadra.

Infine, Colton Herta ha concluso in penultima posizione con la Cadillac. Il pilota statunitense ha preso il posto di Sergio Pérez per questa prima ora di attività. Per l’americano si è trattato di un’occasione preziosa per girare davanti al pubblico di casa. Adesso le prossime sessioni diranno se la Ferrari potrà confermare questo promettente avvio di weekend.