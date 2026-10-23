Formula 1 GP Stati Uniti, FP2: Leclerc ancora davanti ad Antonelli

Leclerc detta il ritmo anche nelle FP2 del GP Stati degli Uniti

Nel GP degli Stati Uniti, le FP2 portano ancora il nome di Charles Leclerc e della Ferrari. Dopo il miglior tempo della prima sessione, il monegasco ha confermato il proprio feeling con il tracciato di Austin. Il ferrarista ha fermato il cronometro su un ottimo 1:35.291, un riferimento che nessun avversario ha saputo battere.

Alle sue spalle, però, il distacco appare minimo. Kimi Antonelli ha accusato appena 42 millesimi con la sua Mercedes. Il giovane italiano guida il Mondiale e proprio in Texas avrà a disposizione il primo match point per il titolo. Un venerdì così competitivo rappresenta quindi un segnale incoraggiante per il pilota della Stella a tre punte.

Max Verstappen ha completato il podio virtuale con la sua Red Bull. L’olandese arrivava ad Austin forte di due vittorie consecutive e ha chiuso a 147 millesimi dalla vetta. Il ritardo da Antonelli, dunque, non ha superato di molto il decimo di secondo.

Hamilton e Russell più lontani, Lawson sorprende

Dalla quarta posizione in poi, tuttavia, i distacchi hanno iniziato a dilatarsi. Lewis Hamilton ha chiuso quarto, ma con sei decimi di ritardo dal compagno di squadra. Si tratta di un gap pesante, soprattutto per due piloti che dispongono della stessa monoposto. Subito dietro ha trovato posto George Russell con l’altra Mercedes, a sette decimi e mezzo dal leader della sessione.

Merita una menzione speciale la sesta piazza di Liam Lawson. Il neozelandese ha portato la sua Racing Bulls davanti a diversi big, pur accusando un ritardo superiore al secondo. Per la squadra satellite della Red Bull si tratta comunque di un piazzamento di rilievo.

Le McLaren hanno occupato le due caselle successive. Il campione in carica Lando Norris ha chiuso settimo a un secondo esatto da Leclerc. Oscar Piastri lo ha seguito a ruota, con un margine di soli 14 millesimi dal compagno. Nona piazza per Isack Hadjar con la seconda Red Bull. Ollie Bearman, infine, ha chiuso la top ten con la Haas, a oltre un secondo e due decimi.

Passo gara: Verstappen e Norris fanno paura

La classifica, però, racconta solo una parte della storia. I team hanno dedicato buona parte della sessione alle simulazioni sul passo gara, con serbatoi carichi e stint prolungati. In questo contesto, Verstappen ha mostrato un ritmo particolarmente convincente sulla distanza. Anche per questo motivo, il pilota olandese resta l’avversario più temibile per la domenica texana.

Lo stesso discorso vale per Lando Norris. Sul giro secco il britannico ha pagato un secondo, ma sui long run la McLaren sembra cambiare volto. La vettura papaya, infatti, ha dato l’impressione di avere qualcosa in più quando conta la costanza.

Per Leclerc e Antonelli, quindi, il tempo sul giro potrebbe non bastare. Le qualifiche diranno chi scatterà dalla prima fila, ma la gara di Austin si preannuncia aperta. Il quadro emerso dalle FP2 del GP degli Stati Uniti suggerisce un weekend tutt’altro che scontato. Per il leader del Mondiale, in particolare, il primo assalto al titolo potrebbe trasformarsi in una sfida a quattro.