Formula 1 GP Stati Uniti, FP3: Hamilton il più veloce

GP Stati Uniti, FP3: Hamilton davanti a tutti, seguono Verstappen e Leclerc. “Track limits” sotto osservazione

Si sono concluse le FP3 del GP degli Stati Uniti con il miglior tempo di Lewis Hamilton grazie a un tempo di 1:34.893. Alle sue spalle ha chiuso Max Verstappen, staccato di appena 168 millesimi, mentre Charles Leclerc ha completato la top 3 con un ritardo di 234 millesimi dal britannico.

A preoccupare, però, è la questione track limit. Nelle FP3 sono stati cancellati diversi tempi, confermando le difficoltà dei piloti nel rispettare i limiti della pista. Nelle FP1 e FP2 di ieri erano state registrate rispettivamente 128 e 70 infrazioni, con Kimi Antonelli e Lando Norris tra i più coinvolti. Un campanello d’allarme in vista delle qualifiche, dove numerosi piloti rischiano di vedersi annullare i propri giri.

Ferrari, una SF-25 competitiva nelle FP3 di Austin

Le Ferrari hanno confermato i segnali positivi delle precedenti sessioni, mostrando una buona competitività soprattutto nelle curve lente e migliorando i propri riferimenti nei primi due settori. Nel terzo, Charles Leclerc ha fatto registrare il miglior parziale.

Lewis Hamilton ha aperto le FP3 con il flow-viz applicato al fondo della monoposto, per analizzare i flussi d’aria e verificare il comportamento aerodinamico della vettura. Dopo le difficoltà incontrate ieri nel trovare il giusto feeling con la vettura, il britannico ha lavorato su un assetto simile a quello di Charles Leclerc, lamentando inizialmente alcuni problemi in frenata.

A inizio sessione, è stato Leclerc a firmare il miglior tempo con gomme medie, rifilando quattro decimi al compagno di squadra. Nel secondo long run, Hamilton ha progressivamente migliorato il proprio crono con gomme soft, fino a conquistare la migliore prestazione delle terze libere. Anche Leclerc era riuscito a scendere sull’1:34.8 con la stessa mescola, ma il suo tempo è stato cancellato per aver superato i limiti della pista in curva 10.

Red Bull, Verstappen terzo ma non senza difficoltà

Dopo i risultati delle ultime libere, ci si aspettava una Red Bull maggiormente competitiva, soprattutto con Max Verstappen. L’olandese ha chiuso la sessione al terzo posto con un tempo di 1:35.061, lamentando via radio alcuni problemi nelle cambiate.

Nel finale, un episodio di sovrasterzo e una reazione insolitamente nervosa hanno lasciato trasparire una certa frustrazione per il comportamento della vettura. Più in difficoltà il compagno di squadra, Isack Hadjar, che ha provato a migliorare il decimo tempo, senza però riuscirci: un bloccaggio in frenata ha compromesso il suo ultimo tentativo.

Mercedes e McLaren inseguono Ferrari e Red Bull

Kimi Antonelli e George Russell hanno concluso la sessione rispettivamente in quarta e quinta posizione. Le Mercedes sono apparse però meno competitive rispetto a Ferrari e Red Bull, con entrambi i piloti che ancora non sono riusciti a trovare la messa a punto ideale.

Non hanno brillato le McLaren, che hanno chiuso le FP3 più indietro rispetto alle aspettative: Oscar Piastri non è andato oltre il sesto tempo, mentre Lando Norris ha fatto registrare l’ottavo tempo. Il britannico era riuscito a risalire fino alla quarta posizione nella classifica dei tempi, prima che il suo giro venisse cancellato per una violazione dei track limit.

I risultati e i tempi delle FP3 del GP di Austin