Dichiarazioni GP Stati Uniti, Hadjar: “Potevamo conquistare la pole”

GP Stati Uniti, Hadjar conquista il terzo posto in qualifica nonostante le difficoltà con il bilanciamento, resta il rimpianto per la pole position.

Le qualifiche del GP degli Stati Uniti si concludono con Isack Hadjar in terza posizione, un risultato importante dopo un inizio di weekend complicato. Davanti al pilota della Red Bull ci sono soltanto Kimi Antonelli, autore della pole, e il compagno di squadra Max Verstappen. Il francese riesce a trovare il ritmo necessario per conquistare la seconda fila, nonostante le difficoltà incontrate nelle prove libere. Al termine della sessione Hadjar si mostra soddisfatto, ma ammette di avere qualche rimpianto. Per il pilota la pole position era alla portata, ma il vento ha compromesso il suo giro.

GP Stati Uniti, Hadjar: le difficoltà con la monoposto e le scuse al team

Intervistato al termine della sessione, il pilota racconta il weekend complicato vissuto sul circuito di Austin. “Sono molto felice del terzo posto, perché è stata incredibilmente dura per me dall’inizio del weekend”, dichiara Hadjar. Il francese spiega di aver faticato a trovare il giusto bilanciamento della monoposto, soprattutto con le gomme soft. “Non riuscivo a trovare il bilanciamento giusto e faticavo tantissimo. Non riuscivo a mettere neanche un tempo sulle gomme soft, perché la macchina è difficile da guidare“.

Nonostante le difficoltà, Hadjar riconosce il lavoro della squadra, che gli ha permesso di migliorare le prestazioni. “Sono davvero molto grato al team per il lavoro che ha svolto durante il weekend”, afferma. Il classe 2004 fa poi mea culpa e ammette di essere stato particolarmente esigente con il team: “Sono stato un po’ duro con loro, per cui voglio chiedere scusa”.

GP Stati Uniti: il vento rovina il giro di Hadjar e la pole sfuma

Il terzo posto soddisfa Hadjar, ma gli lascia anche qualche rimpianto: il francese è convinto di poter ottenere di più. “Sono felice di essere terzo, anche se penso che avessimo la possibilità di fare la pole”, racconta. A compromettere il tentativo è stato soprattutto il forte vento alle spalle nell’ultimo settore, che gli ha fatto perdere tempo prezioso. “C’era un enorme vento alle spalle tra la curva 15 e la 20 e questo mi ha tolto tanto tempo sul giro”, spiega.

Nel complesso, il pilota sottolinea la soddisfazione per aver ritrovato competitività dopo le difficoltà iniziali. “Sono un po’ deluso, ma sono contento di essere tornato in buone condizioni”, conclude. In gara Hadjar scatterà dalla terza posizione, con l’obiettivo di sfruttare la buona posizione di partenza. Dopo un weekend complicato, il francese guarda alla gara con maggiore fiducia, pur conservando il rimpianto per la pole sfumata.

Maria Rita Roberto