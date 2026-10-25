Formula 1 GP Stati Uniti: l’ordine d’arrivo ad Austin

GP Stati Uniti, l’ordine d’arrivo: Antonelli vince, e firma il primo “match-point”

Il diciottesimo round del Mondiale 2026, regala spettacolo al Circuit of the Americas, ma non cambia il padrone del campionato. Andrea Kimi Antonelli firma la sua nona perla stagionale sul tracciato di Austin, portando a casa un successo pesantissimo che mette quasi la parola fine alla corsa al titolo iridato.

La cronaca della gara

Scattato dalla pole position dopo un sabato magistrale, in cui era riuscito a piegare la concorrenza di un’ostica Red Bull, il giovane talento italiano della Mercedes, ha gestito con freddezza ogni momento della corsa. Allo spegnimento dei semafori, Antonelli ha sbarrato la strada all’attacco di Max Verstappen, alla staccata di Curva 1, prendendo subito in mano il pallino del gioco.

Alle loro spalle, si è accesa la risposta delle Ferrari. Dopo una qualifica al di sotto delle aspettative del venerdì, la Rossa ha ritrovato vita sulla lunga distanza. Charles Leclerc, scattato dalla quarta piazza, ha messo in mostra una gestione gomme impeccabile e un ritmo gara travolgente, riuscendo a scavalcare la Red Bull di Verstappen nelle fasi centrali e ad assicurarsi un ottimo secondo posto, sotto la bandiera a scacchi.

A completare la top 4 è arrivata l’altra SF-26 di Lewis Hamilton, bravo a mantenere la scia dei primi e a tenersi alle spalle, le insidie del centro gruppo.

Per Antonelli si trattava del primo potenziale “match-point”, per chiudere matematicamente la sfida iridata, ma l’aritmetica dovrà attendere ancora: George Russell, l’unico rivale ancora in corsa, è riuscito a limitare i danni tagliando il traguardo in ottava posizione, dopo una gara in salita dalla sesta casella.

L’ordine d’arrivo