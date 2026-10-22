Dichiarazioni Gp Stati Uniti: la conferenza stampa dei top team

Il GP Stati Uniti si apre con la consueta conferenza stampa del giovedì. Antonelli parla del primo match point mondiale, Hamilton elogia il suo successore in Mercedes e Piastri analizza le difficoltà della McLaren.

La Formula 1 torna in pista ad Austin con la conferenza stampa per il GP degli Stati Uniti, in un Mondiale che potrebbe già incoronare il suo nuovo campione. Kimi Antonelli, leader della classifica con 89 punti di vantaggio su George Russell, avrà infatti la prima occasione matematica per conquistare il titolo iridato. Nel frattempo, Lewis Hamilton cerca riscatto con la Ferrari, mentre Oscar Piastri spera di ritrovare competitività dopo una stagione complicata.

Antonelli: “Al titolo meglio non pensarci”

A catalizzare l’attenzione dei giornalisti è stato inevitabilmente Kimi Antonelli, che potrebbe diventare campione del mondo già ad Austin. Un traguardo incredibile per il giovane pilota bolognese, arrivato in Formula 1 solamente lo scorso anno per raccogliere la pesante eredità di Lewis Hamilton. Nonostante l’importanza del weekend, il pilota Mercedes ha cercato di mantenere un approccio prudente, evitando di lasciarsi distrarre dalla possibilità di festeggiare il titolo con diverse gare d’anticipo.

“È pazzesco anche solo pensarci, ed è proprio per questo che cercherò di non farlo. Dovrebbe succedere qualcosa di catastrofico ai miei avversari e io dovrei disputare un weekend perfetto. Tutto può accadere, ma con Bono ci siamo detti di divertirci e mantenere lo stesso approccio gara per gara che abbiamo avuto durante tutta la stagione”.

Antonelli ha poi ripercorso la stagione che lo ha portato a diventare il principale candidato alla conquista del Mondiale, sottolineando quanto sia cambiato il suo modo di affrontare le difficoltà rispetto alla stagione d’esordio. L’esperienza accumulata nel 2025 gli ha infatti permesso di gestire diversamente anche gli episodi negativi, come l’incidente di Melbourne, e di costruire un rapporto sempre più solido con gli uomini della Mercedes.

Infine, interrogato sulla possibilità di seguire le orme del suo predecessore, il giovane italiano non ha nascosto la propria emozione. “Seguire le orme di Lewis sarebbe un sogno. Già essere qui è qualcosa di incredibile, ma devo continuare a lavorare e portare a termine ciò che abbiamo iniziato. C’è ancora un po’ di strada da fare”.

Hamilton elogia Antonelli nella conferenza del GP Stati Uniti e ammette l’errore di Singapore

Proprio Lewis Hamilton ha riservato parole importanti al suo successore in Mercedes, riconoscendo i progressi compiuti dal giovane italiano. “Kimi al mio posto è stata la decisione giusta“, ha dichiarato il sette volte campione del mondo, sottolineando come Antonelli sia cresciuto enormemente dopo una prima stagione complicata, arrivando a meritare la conquista del titolo. Hamilton ha poi strappato un sorriso ai presenti quando, alla richiesta di un consiglio per il giovane rivale, ha risposto scherzosamente: “Rallenta!“.

Tornando alla Ferrari, Hamilton ha ammesso di aver commesso un errore nella scelta strategica di Singapore. Il britannico ha infatti riconosciuto il proprio errore, spiegando di averne discusso con la squadra per evitare che situazioni simili possano ripetersi. Allo stesso tempo, però, ha sottolineato come uno dei compiti di un pilota sia anche quello di mettere in discussione le strategie del team quando ritiene che possano esserci opportunità differenti. Quanto alle possibilità di vittoria ad Austin, il britannico rimane prudente, considerando la Red Bull attualmente davanti alla concorrenza.

Piastri: “Stiamo migliorando, ma manca ancora qualcosa”

Situazione differente per Oscar Piastri, protagonista di una stagione nella quale la McLaren ha faticato a ritrovare la competitività del passato. L’australiano ha spiegato come alcune modifiche alla monoposto abbiano complicato il suo adattamento, pur riconoscendo i progressi delle ultime gare. “Abbiamo provato diverse soluzioni, ma sistemare tutto non è semplice. Allontanarci da alcune caratteristiche che funzionavano bene lo scorso anno ha complicato il mio adattamento. Stiamo facendo progressi, ma ci manca ancora qualcosa rispetto agli altri in termini di prestazione”.

Infine, tornando al contatto con Norris a Singapore, il pilota McLaren si è detto soddisfatto della gestione dell’episodio da parte del team. Ad Austin, l’obiettivo sarà sfruttare i piccoli aggiornamenti previsti per ridurre il distacco dagli avversari e tornare a lottare per le posizioni di vertice.