Formula 1 GP Stati Uniti: la griglia di partenza ad Austin

La griglia di partenza del GP degli Stati Uniti parla italiano

Kimi Antonelli conquista la pole ad Austin e si prende la testa della griglia di partenza del GP degli Stati Uniti. La gara è in programma domenica alle 21:00 italiane. Il suo giro in 1:34.035 è arrivato nella prima parte del Q3 e nessuno è più riuscito a batterlo. Per il pilota bolognese è la settima pole della stagione, la prima dopo quella del Belgio.

Subito dopo le qualifiche il pilota della Mercedes ha commentato la pole con calma: “Abbiamo la pole, quindi domani proveremo a vincere. Max è stato molto veloce e Isack ha fatto un lavoro incredibile, quindi non sarà facile. Cercheremo di fare una buona partenza e di essere davanti alla prima curva, anche se sarà molto tirata”.

Eppure il weekend era cominciato in salita, con un problema di bloccaggio nelle prime libere del venerdì. Ora Antonelli guida il Mondiale con un ampio margine e domenica avrà il primo match point per il titolo. La vittoria da sola, però, non basta: servirà anche che Russell chiuda nono o peggio e Hamilton quinto o peggio.

Red Bull subito dietro Antonelli, la Ferrari insegue

La Red Bull si piazza alle spalle di Antonelli, con Verstappen secondo a 179 millesimi dalla pole e Hadjar terzo a 215. La Ferrari, invece, nel Q3 non ha ritrovato il ritmo con nessuna delle due vetture. Il Cavallino aveva dominato le prove libere, con Hamilton davanti a tutti nella FP3, e Leclerc era stato il più veloce anche nel Q2.

Il monegasco parte quarto a 232 millesimi, mentre Hamilton è quinto a 276. Russell scatta dalla sesta casella, a 441 millesimi, e deve la posizione a Lando Norris. Il pilota della McLaren, infatti, si è visto cancellare il giro per i limiti della pista e partirà ottavo, dietro anche al compagno Oscar Piastri.

Bortoleto ultimo, tre penalità rimescolano lo schieramento

La griglia di partenza del GP degli Stati Uniti non ricalca però la classifica delle qualifiche. Arvid Lindblad, nono in qualifica, perde cinque posizioni per il sesto motore a combustione. Franco Colapinto ne perde invece dieci per la quarta centralina elettronica e scivola dal 14° al 21° posto. Gabriel Bortoleto, con 80 posizioni di penalità complessive, partirà ultimo. Ne approfitta Liam Lawson, che sale in nona posizione pur senza un tempo nel Q3, seguito da Pierre Gasly e Nico Hulkenberg.

La griglia di partenza completa del GP Stati Uniti

Camilla Trivellato