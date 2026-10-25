Formula 1 GP Stati Uniti: la sintesi di gara

Antonelli scatta bene, Leclerc sorprende Verstappen

Kimi Antonelli si è avvicinato ancora di più al primo titolo mondiale della carriera. Al GP degli Stati Uniti, con una gara dominata dalla pole alla bandiera a scacchi, il pilota Mercedes ha conquistato la nona vittoria stagionale. Ad Austin ha preceduto Charles Leclerc e Max Verstappen, rispettando il piano a una sola sosta delle Frecce d’Argento. Il successo non è bastato per chiudere i conti. Tuttavia il ventenne italiano può diventare il più giovane campione della storia già in Messico.

Al via dei 56 giri Antonelli ha mantenuto il comando senza patemi. Verstappen, invece, è scattato male e ha offerto il fianco a Leclerc. Il ferrarista aveva già superato Isack Hadjar e poi ha infilato l’olandese con una manovra coraggiosa nelle Esses. Anche Lewis Hamilton, partito con mescole soft già usate, ha scavalcato Hadjar.

Più indietro i commissari hanno inflitto a George Russell cinque secondi di penalità per un’uscita di pista nel primo giro. All’ottavo passaggio, infine, la McLaren ha chiesto a Oscar Piastri di cedere la settima piazza a Lando Norris.

GP Stati Uniti: gara decisa dalle strategie

Antonelli gestiva un margine di circa tre secondi su Verstappen. La Red Bull allora ha tentato l’azzardo e al 14° giro ha richiamato l’olandese per un nuovo treno di soft. La Mercedes non ha abboccato e ha lasciato in pista il proprio pilota. Hamilton, in crisi di aderenza, ha montato le medie. Poco dopo lo hanno imitato Leclerc e le due McLaren.

Antonelli ha poi evitato del tutto i pneumatici morbidi ed è passato dalle medie alle dure al 25° giro. Verstappen, nel frattempo, si è goduto la testa della corsa per poco tempo. Un problema al freno motore della monoposto lo ha messo in difficoltà e via radio l’olandese ha definito la vettura “inguidabile”. Al 32° giro è rientrato per le medie ed è scivolato quinto, a 18 secondi dal leader.

Leclerc rimonta, Hamilton tiene vivo il Mondiale

I due ferraristi dovevano ancora effettuare la seconda sosta. Per questo il vero rivale della Mercedes restava Verstappen. Nell’ultimo terzo di gara le due Ferrari hanno montato le dure e sono finite alle spalle dell’olandese.

Prima di puntare Antonelli, però, Verstappen doveva superare Norris, secondo con una sola sosta. Il duello ha permesso a Leclerc di sfruttare pneumatici più freschi e ricucire il distacco. Al 47° giro Verstappen ha attaccato Norris alla ripida Curva 1 del COTA e subito dopo anche il monegasco ha trovato il varco. Due giri più tardi Leclerc ha bruciato pure l’olandese sul rettilineo opposto.

Antonelli ha tagliato il traguardo con 13 secondi su Leclerc, mentre Verstappen ha chiuso terzo. Al 51° giro Hamilton ha sorpassato Norris, campione in carica, e si è preso il quarto posto. Il risultato tiene il sette volte iridato ancora in corsa per il titolo, almeno sulla carta.

Ordine d’arrivo e ritiri del GP degli Stati Uniti

Hadjar ha chiuso sesto davanti a Piastri e a Russell. Il pilota Mercedes doveva evitare il nono posto per conservare le residue speranze iridate e ci è riuscito per un soffio. Liam Lawson, nono, ha spinto la Racing Bulls verso il quinto posto tra i costruttori. L’ultimo punto è andato a Pierre Gasly con l’Alpine.

La corsa ha registrato tre ritiri. Oliver Bearman ha alzato bandiera bianca per i danni del contatto con Gasly nel primo giro, che ha provocato una breve Virtual Safety Car. Franco Colapinto ha abbandonato la gara con l’altra Alpine. Nel finale un guasto al motore ha fermato la Cadillac di Valtteri Bottas, causando la seconda neutralizzazione virtuale. Ad Antonelli ora basteranno appena due punti in Messico per laurearsi campione del mondo.

Qui i risultati completi della gara del GP degli Stati Uniti.