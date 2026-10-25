Dichiarazioni GP Stati Uniti, Leclerc: “Una gara positiva, ci è mancata la vittoria”

GP Stati Uniti: Leclerc chiude secondo alle spalle di Antonelli

Charles Leclerc ha conquistato il secondo posto nel GP degli Stati Uniti, chiudendo la gara alle spalle di Kimi Antonelli e precedendo la Red Bull di Max Verstappen. Autore di un’ottima partenza, il monegasco si è subito liberato di Isack Hadjar, per poi sorprendere SuperMax con un deciso e spettacolare sorpasso all’esterno.

“È stato piuttosto insidioso, ma mi sono divertito“, ha raccontato Charles, ripercorrendo la manovra che gli ha permesso di conquistare momentaneamente la seconda posizione. La permanenza in seconda piazza, però, è durata poco: Max gli ha subito restituito il sorpasso. “Alla fine avevo un po’ meno batteria, per cui è stato difficile proteggermi da Max“, ha spiegato.

Il pilota della Rossa, tuttavia, era consapevole del potenziale della propria monoposto: “Sapevo di avere un buon feeling con la vettura e di avere il passo per lottare più avanti in gara“. Una previsione non del tutto sbagliata, nonostante la Ferrari continui a pagare il divario di potenza della propria power-unit rispetto a quella dei rivali.

Leclerc: “È stata una buona gara, ma ci è mancata la vittoria”

Il team di Maranello ha scelto di far partire entrambi i piloti con gomme soft, ma inizialmente il ritmo non era al livello degli avversari. La SF-26 ha ritrovato competitività soltanto con il passaggio alle hard. Grazie a pneumatici più freschi rispetto agli altri, Leclerc è riuscito negli ultimi dieci giri a recuperare terreno su Lando Norris e Max Verstappen, riuscendo a superarli entrambi. Il distacco da Kimi Antonelli, che aveva optato per una strategia a una sola sosta, era, ormai, di oltre 16 secondi, un margine troppo ampio da colmare.

“Nel complesso è stata una buona gara da parte nostra“, ha raccontato Charles Leclerc davanti ai microfoni del parco chiuso. “Purtroppo ci è mancata la vittoria, che è il nostro vero obiettivo. Il primo stint è stato un po’ più difficile. Kimi ha scelto una sola sosta, che non era nelle nostre previsioni per quest’oggi. Però siamo stati in gara con Max, avevamo più passo. È stata una gara divertente, una bella battaglia all’inizio con lui e poi anche più avanti con Lando“.