GP Stati Uniti: Leclerc chiude secondo alle spalle di Antonelli

Charles Leclerc ha conquistato il secondo posto nel GP degli Stati Uniti, chiudendo la gara alle spalle di Kimi Antonelli e precedendo la Red Bull di Max Verstappen. Autore di un’ottima partenza, il monegasco si è subito liberato di Isack Hadjar, per poi sorprendere SuperMax con un deciso e spettacolare sorpasso all’esterno.

È stato piuttosto insidioso, ma mi sono divertito“, ha raccontato Charles, ripercorrendo la manovra che gli ha permesso di conquistare momentaneamente la seconda posizione. La permanenza in seconda piazza, però, è durata poco: Max gli ha subito restituito il sorpasso. “Alla fine avevo un po’ meno batteria, per cui è stato difficile proteggermi da Max“, ha spiegato.

Il pilota della Rossa, tuttavia, era consapevole del potenziale della propria monoposto: “Sapevo di avere un buon feeling con la vettura e di avere il passo per lottare più avanti in gara“. Una previsione non del tutto sbagliata, nonostante la Ferrari continui a pagare il divario di potenza della propria power-unit rispetto a quella dei rivali.

Leclerc: “È stata una buona gara, ma ci è mancata la vittoria”

Il team di Maranello ha scelto di far partire entrambi i piloti con gomme soft, ma inizialmente il ritmo non era al livello degli avversari. La SF-26 ha ritrovato competitività soltanto con il passaggio alle hard. Grazie a pneumatici più freschi rispetto agli altri, Leclerc è riuscito negli ultimi dieci giri a recuperare terreno su Lando Norris e Max Verstappen, riuscendo a superarli entrambi. Il distacco da Kimi Antonelli, che aveva optato per una strategia a una sola sosta, era, ormai, di oltre 16 secondi, un margine troppo ampio da colmare.

Nel complesso è stata una buona gara da parte nostra“, ha raccontato Charles Leclerc davanti ai microfoni del parco chiuso. “Purtroppo ci è mancata la vittoria, che è il nostro vero obiettivo. Il primo stint è stato un po’ più difficile. Kimi ha scelto una sola sosta, che non era nelle nostre previsioni per quest’oggi. Però siamo stati in gara con Max, avevamo più passo. È stata una gara divertente, una bella battaglia all’inizio con lui e poi anche più avanti con Lando“.