Dichiarazioni GP Stati Uniti, McLaren: “Non abbiamo massimizzato il potenziale”

GP degli Stati Uniti: al COTA McLaren chiude un venerdì complesso, ma il potenziale della vettura non è ancora stato sbloccato

Le prime due sessioni di prove libere di McLarenal GP degli Stati Uniti si sono concentrate sulla raccolta di dati. Già a partire dalle FP1, la Scuderia di Woking ha mirato a massimizzare il tempo di permanenza in pista per valutare alcuni update riportati sulla vettura. Il mix di tratti veloci e lenti del Circuit of Americas ha permesso a McLaren di fare un lavoro doppio: da un lato ha confermato la sua forza nei tratti veloci mentre ha fornito dati importanti nelle sezioni più lente. L’analisi di questi dati permetterà alla vettura papaya di esporsi di più nel corso del sabato. La prima sessione di prove si è chiusa con Norris terzo e Piastri settimo.

Le difficoltà sono aumentate nelle FP2, dove il vento e i track limits hanno messo in difficoltà diversi piloti. Se le gomme hard hanno dato segnali positivi, le soft si sono rivelate meno performanti. Nella simulazione di qualifica Norris e Piastri hanno faticato a mettere insieme buoni giri, pur registrando tempi interessanti nei singoli settori.

I due hanno chiuso rispettivamente settimo e ottavo, per poi concentrarsi sul long run. Nonostante questi problemi, McLaren ha raccolto un gran numero di dati su cui lavorare, sia ad Austin sia in fabbrica. La MCL40 sembra avere un ottimo passo e il team lavorerà per permettere ai piloti di poter lottare per i primi posti in griglia.

Rob Marshall, Chief Technical Officer di McLaren, ha commentato le prime sessioni del GP degli Stati Uniti dichiarandosi relativamente soddisfatto: “L’equilibrio tra i primi quattro team è più vicino di quanto la classifica delle FP2 riveli. In queste sessioni non abbiamo massimizzato il nostro potenziale“. Ha aggiunto che Ferrari e Verstappen sembrano i più veloci.

Dichiarazioni Lando Norris

Il campione del mondo in carica ha dichiarato: “Oggi abbiamo visto segnali incoraggianti in termini di ritmo, ma è stato difficile ripeterli giro dopo giro. Ci concentreremo su piccoli interventi mirati durante la notte per migliorare la maneggevolezza della vettura. Sfrutteremo tutto ciò che abbiamo imparato oggi per prepararci al meglio e rendere la monoposto un po’ più piacevole da guidare in vista delle qualifiche”. Ha poi soggiunto che rispetto ai rivali sente di essere un passo indietro. Per lui, non si tratta di un problema di guidabilità, ma della difficoltà di estrarre quel passo che la vettura ha sicuramente.

Dichiarazioni Oscar Piastri

“È chiaro che dobbiamo trovare ancora un po’ di prestazione in pista. Durante le sessioni abbiamo provato diverse soluzioni, che ora dovremo analizzare a fondo per capire come sfruttare meglio il potenziale della vettura”. Per l’australiano il problema principale è uno: “La principale difficoltà riguarda il grip ed è su questo aspetto che dobbiamo lavorare. Vedremo cosa riusciremo a fare durante la notte per presentarci nelle migliori condizioni possibili alle qualifiche di domani“.

Pietro Piciotti