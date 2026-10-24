Dichiarazioni GP Stati Uniti, Mercedes: “C’è ancora del lavoro da fare”

Venerdì movimentato per Mercedes al GP degli Stati Uniti. Ancora del lavoro da fare se vogliono puntare alla vittoria

Il venerdì del GP degli Stati Uniti è stato caratterizzato da un andamento altalenante per Mercedes. Il team di Brackley ha incontrato difficoltà nelle FP1 per poi migliorare nella seconda sessione. Entrambi i piloti Mercedes hanno utilizzato gli aggiornamenti introdotti in Malesia, insieme all’ala anteriore già provata durante le FP1 a Singapore. Come dichiarato da Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director di Mercedes, la prima sessione non è stata positiva per il team.

Durante le FP1, La Mercedes ha cercato di ampliare la finestra di set-up della vettura, ma un problema di bloccaggio ha rallentato il programma del team. Di conseguenza, sono state condizionate sia le simulazioni sul giro secco che quelle sul passo gara. Le FP2 hanno invece dato indicazioni più incoraggianti: dopo alcune modifiche alla vettura, Russell e Antonelli sono riusciti a trovare un bilanciamento migliore e a migliorare il proprio tempo sul giro.

Dichiarazioni Russell

George Russell ha dichiarato: “È stata una giornata proficua per noi in pista, mentre continuiamo ad approfondire la conoscenza del nostro pacchetto di aggiornamenti. Anche se la vettura non era al meglio nelle FP1, abbiamo apportato alcuni buoni miglioramenti per le FP2 e l’abbiamo decisamente portata nella giusta direzione. C’è ancora del lavoro da fare, però, soprattutto considerando quanto siano apparse competitive oggi alcune delle altre scuderie”.

“Non sono riuscito a sfruttare al meglio nemmeno il giro singolo; ho perso un giro per aver superato i limiti di pista e poi ho avuto un brutto momento nel primo settore in quello successivo, quindi c’era ancora margine di miglioramento. Lavoreremo sodo stanotte e vedremo cosa riusciremo a trovare in vista di domani.

Come ci aspettavamo all’inizio del weekend, i margini tra le prime quattro squadre sembrano ridotti. Per inserirci nella lotta al vertice non basterà solo migliorare la vettura durante la notte, ma dovremo anche fare bene sia in qualifica che in gara”. Il britannico ha concluso la seconda sessione solo al quinto posto, dietro a entrambe le Ferrari, la RedBull di Verstappen e il proprio compagno di squadra, a 774 millesimi dalla vetta della classifica.

Dichiarazioni Antonelli

In quinta posizione al termine delle libere uno, Kimi Antonelli ha migliorato il proprio risultato nelle FP2. Il pilota italiano ha commentato così la giornata: “Abbiamo trascorso una giornata interessante qui al Circuito delle Americhe. La sessione FP1 non è andata al meglio, con l’assetto della vettura non proprio ottimale. Siamo però riusciti a migliorarlo in FP2 e abbiamo fatto un bel passo avanti. Ora analizzeremo i dati durante la notte per vedere se riusciremo a fare un ulteriore passo. Probabilmente ne avremo bisogno se vogliamo essere sicuri di poter lottare per la vittoria domenica.

In definitiva, è stata una giornata incoraggiante per noi, visti i progressi compiuti con il pacchetto di aggiornamenti. Abbiamo fatto dei buoni passi avanti a Singapore ed è gratificante vedere che questa tendenza continua anche qui, con me e George che utilizziamo la stessa configurazione. C’è ancora del lavoro da fare per assicurarci di portare la vettura costantemente nella fascia di prestazioni ottimale e questo sarà il nostro obiettivo principale in vista della FP3″.

Camilla Larosa