Analisi della redazione GP Stati Uniti, pagelle: Antonelli sfiora il titolo

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Il Gran Premio degli Stati Uniti 2026 incorona ancora una volta Andrea Kimi Antonelli. Sul circuito di Austin, il talento della Mercedes conquista la nona vittoria stagionale con una prestazione da campione vero: gestione impeccabile delle gomme, lucidità nei momenti decisivi e una strategia a una sosta che premia il coraggio della squadra. Il titolo mondiale, ormai vicinissimo, potrebbe arrivare già in Messico.

Alle sue spalle brilla Charles Leclerc, autore di una gara combattiva e ricca di sorpassi, mentre Max Verstappen deve accontentarsi del terzo posto. Lewis Hamilton chiude quarto, davanti a Lando Norris. Ecco le nostre pagelle del GP degli Stati Uniti.

Kimi Antonelli – 10

Una prova da fuoriclasse. Parte dalla pole, difende la posizione e gestisce la corsa con una maturità impressionante. La strategia a una sosta sembra rischiosa, ma il bolognese la trasforma nella scelta vincente grazie a una gestione magistrale degli pneumatici. Il Mondiale è ormai a un passo: servono soltanto due punti in Messico per chiudere i giochi.

Charles Leclerc – 9,5

Il monegasco tira fuori una delle migliori prestazioni della stagione. Attacca Verstappen già al primo giro, non si arrende quando l’olandese lo supera e sfrutta al meglio la strategia Ferrari per tornare davanti. Il secondo posto premia velocità, aggressività e intelligenza tattica. Con una monoposto così competitiva, sognare qualcosa in più è possibile.

Max Verstappen – 7,5

Il podio arriva, ma non con il dominio a cui l’olandese ci ha abituati. La Red Bull paga una strategia sulle gomme non particolarmente efficace e Max perde terreno nella fase conclusiva, quando Leclerc approfitta degli pneumatici più freschi per sferrare l’attacco decisivo. Limita i danni, ma questa volta gli avversari hanno qualcosa in più.

Lewis Hamilton – 8,5

Il britannico chiude quarto e conferma i segnali positivi emersi nelle prove del fine settimana. Non riesce a salire sul podio, ma nel finale supera Norris e sfiora il rivale di sempre, Verstappen. Una prestazione concreta, che restituisce fiducia alla Ferrari e tiene ancora aperti i giochi matematici per il titolo.

Lando Norris – 6,5

La McLaren non riesce a tenere il passo dei migliori nella fase decisiva. Norris lotta, ma perde terreno nel finale e deve cedere prima a Verstappen e poi a Leclerc. Il quinto posto salva parzialmente la giornata, senza cancellare la sensazione di un’occasione mancata.

Isack Hadjar – 6,5

Dopo l’eccellente terzo posto in qualifica, il francese non riesce a confermarsi sul podio. Porta comunque a casa punti importanti con il sesto posto, ma il confronto con Verstappen evidenzia ancora un divario da colmare.

Oscar Piastri – 6

Settimo al traguardo, l’australiano vive una gara complicata e lontana dalle posizioni che contano. La McLaren non gli offre il passo necessario per risalire e lui non trova lo spunto per cambiare l’inerzia della corsa.

George Russell – 5

Weekend da dimenticare per il britannico della Mercedes. L’ottavo posto, a oltre cinquanta secondi dal compagno di squadra, racconta una gara opaca. Mentre Antonelli vola verso il titolo, Russell fatica a trovare ritmo e competitività anche a causa delle penalità.

Liam Lawson – 7

Nono posto prezioso e altri punti per la Racing Bulls.

Pierre Gasly – 7

Conquista l’ultimo punto disponibile con una gara solida, nonostante una domenica movimentata.

Oliver Bearman – 4

Il contatto al primo giro con Gasly compromette la sua gara e porta al ritiro. Una domenica da archiviare in fretta.

Austin consegna alla Formula 1 un protagonista sempre più maturo e una Ferrari capace di tornare a lottare per le posizioni di vertice. Antonelli controlla la gara con autorità, Leclerc conquista un secondo posto di grande valore e Hamilton conferma i progressi della Scuderia.

Verstappen resta sul podio, ma non riesce a impensierire davvero il vincitore nel finale. Ora il circus si sposta in Messico: Antonelli ha il primo match point mondiale e, dopo una domenica così, sembra difficile immaginare un epilogo diverso.