Formula 1 GP Stati Uniti, Qualifiche: Antonelli beffa Verstappen

Antonelli firma la pole nel weekend decisivo

Kimi Antonelli ha scelto il momento migliore per tornare davanti a tutti. Le qualifiche del GP Stati Uniti hanno premiato il pilota della Mercedes, che non partiva al palo dal Gran Premio del Belgio. Il leader del campionato ha conquistato la settima pole della stagione nel weekend che potrebbe consegnargli il titolo. Gli è bastato il primo tentativo del Q3: un giro in 1:34.035 che nessuno ha battuto.

Accanto a lui scatterà Max Verstappen. Dopo il Q2 il quattro volte iridato sembrava il favorito, ma non ha trovato il giro perfetto. L’olandese ha chiuso a 179 millesimi dall’italiano.

La sorpresa più bella, però, porta il nome di Isack Hadjar. Il francese ha spinto la seconda Red Bull al terzo posto, ad appena 36 millesimi dal compagno di squadra. Una prestazione che gli regala una preziosa seconda fila.

Ferrari in terza fila, Russell deluso

Dopo aver dominato le tre sessioni di prove libere, la Ferrari sognava un sabato diverso. Ancora una volta, invece, le Rosse hanno perso terreno proprio quando contava davvero. Charles Leclerc ha chiuso quarto a poco più di due decimi, Lewis Hamilton quinto a quasi tre decimi.

Alle spalle delle monoposto di Maranello si è piazzato George Russell, il grande deluso di giornata. L’inglese partirà sesto, ma a pesare di più è il divario dal compagno di box: quasi mezzo secondo nel primo giro del Q3.

La quarta fila sarà tutta papaya. Oscar Piastri ha ottenuto il settimo tempo a sette decimi, mentre il campione in carica Lando Norris è ottavo a un secondo. Al britannico è costato caro un giro cancellato nel Q3, che gli ha tolto due posizioni.

A Faenza, invece, possono sorridere. La Racing Bulls ha portato entrambe le vetture in Q3, con Arvid Lindblad nono e Liam Lawson decimo. Lindblad, tuttavia, sconterà cinque posizioni di penalità e Lawson guadagnerà un posto. Sanzioni anche per Bortoleto, che scatterà dal fondo, e per Colapinto, che perderà dieci posizioni.

La cronaca delle qualifiche del GP degli Stati Uniti

Nel Q1 le Ferrari hanno subito dettato il ritmo, con Leclerc in 1:35.200. Le Mercedes, invece, hanno tentato la carta delle mescole medie e hanno dovuto rilanciarsi per risalire. Ocon, Stroll, le Williams e le Cadillac hanno salutato la sessione.

Nel Q2 Verstappen ha abbassato il riferimento a 1:34.471 con pneumatici già usati, senza più tornare in pista. Nel finale, però, Leclerc ha firmato il miglior tempo in 1:34.198. Gasly, Hulkenberg, Bearman, Bortoleto, Colapinto e Alonso si sono fermati qui.

Nel Q3 Russell ha aperto le danze in 1:34.476, ma Antonelli ha risposto con un giro più rapido di 441 millesimi. A tre minuti dalla fine i big sono tornati in pista, ma nessuno ha migliorato. La pole è rimasta così all’italiano, pronto a giocarsi il Mondiale.

Qui i risultati completi delle qualifiche del GP degli Stati Uniti.