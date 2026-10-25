Dichiarazioni GP Stati Uniti, Verstappen: “La vettura scivolava tantissimo”

GP Stati Uniti, Max Verstappen per pochissimo si vede sfumare la pole position: sulla griglia di partenza sarà comunque in prima fila, ma P2

A un soffio dalla pole position, Max Verstappen deve accontentarsi della seconda piazza, nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti ad Austin. Il campione è staccato, di circa un decimo e mezzo dal poleman Andrea Kimi Antonelli.

Per la Red Bull è comunque una qualifica d’autorità, visto il terzo posto di Isack Hadjar. I due si troveranno, nelle prime due file, sulla griglia del Circuit of the Americas.

Max non è il diretto contendente (anche se in Formula 1, i colpi di scena possono accadere) di Antonelli, nella corsa al titolo. La prima fila accanto al leader del mondiale, sarà comunque un’occasione d’oro, per puntare alla vittoria, e tentare di “frenare” la marcia iridata del giovane italiano.

La prestazione di oggi, conferma una Red Bull in grande spolvero: le novità tecniche, introdotte di recente stanno funzionando. Una continuità all’eccellente stato di forma, che ha già portato alla conquista delle ultime due vittorie consecutive.

Max: “Seconda posizione la accetto”

Il fine settimana del GP Stati Uniti, finora estremamente positivo per l’olandese. Max conferma così, il suo feeling speciale con il tracciato di Austin. Verstappen stava costruendo un giro da pole position, mostrando del margine nei primi due settori, prima che le condizioni della pista e un bilanciamento diventato improvvisamente precario, nell’ultimo tentativo gli impedissero di strappare la prima piazza ad Antonelli.

Il pilota della Red Bull, ha spiegato così le difficoltà riscontrate nella fase decisiva della sessione.

“Il mio Q3 semplicemente non è stato buono. Q1 e Q2 sono andati bene, ma poi, per qualche motivo che devo ancora capire, non ho più avuto un buon bilanciamento. Non ho commesso veri e propri errori, ma non avevo il grip di prima: la vettura ha iniziato a scivolare tantissimo nell’ultimo giro e, con il vento alle spalle, proprio non andava. Continuavo a saltare sui dossi e la vettura perdeva aderenza, tanto che alla fine il mio giro era compromesso. Tuttavia, sono contento del secondo posto: non è stato il Q3 che volevo o che mi aspettavo, ma la seconda posizione la accetto volentieri,” così le parole di Max Verstappen al termine delle qualifiche.

Una seconda casella sulla griglia, che in passato ha spesso portato fortuna a Verstappen su questo tracciato. L’olandese, già autore di ben quattro vittorie in carriera al Circuit of the Americas, sa bene come sfruttare la traiettoria e la staccata di Curva 1, per volgere la gara a proprio favore. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere a un GP Stati Uniti 2026 da protagonisti.