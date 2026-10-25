Dichiarazioni GP Stati Uniti, Verstappen: “Oggi il passo non era buono”

Verstappen conquista la terza posizione al GP degli Stati Uniti

Max Verstappen conclude in terza posizione il GP degli Stati Uniti. Sventola la bandiera a scacchi sul circuito del Texas e a salire sul gradino più basso del podio è Verstappen. La gara del pilota Red Bull si rivela non priva di difficoltà e dopo una partenza non ottimale, viene superato da Charles Leclerc, ma riesce successivamente a riprendersi la posizione.

Intorno a metà gara, segnala più volte in radio la presenza di problemi alla monoposto legati ai freni e ad alcuni sensori. Il team tenta di risolvere ma le difficoltà persistono e negli ultimi giri di gara il monegasco riprende la seconda posizione. Il pilota della Red Bull taglia il traguardo in terza posizione, alle spalle un ottimo Charles Leclerc. A vincere ad Austin è Andrea Kimi Antonelli, portandosi in questo modo alla concreta possibilità di vincere il mondiale in Messico.

Il commento di Verstappen post gara

Max Verstappen conquista la terza posizione, un buon risultato tenendo conto delle difficoltà incontrate nel corso della gara. Il pilota olandese riconosce che il passo non era buono e non sarebbe stato sufficiente a competere nella fase finale, anche a causa degli pneumatici. Una situazione inaspettata per il team, reduce dalle ultime vittorie a Sepang e a Singapore, dove aveva mostrato dei grandi progressi. “Oggi nel complesso il passo non era abbastanza buono e le mescole che avevamo disponibili non erano quelle giuste. Dobbiamo capire questo aspetto perché nelle ultime gare ha funzionato bene per noi. Per qualche motivo qui non ha funzionato”, spiega l’olandese.

Il pilota Red Bull riesce comunque a trovare un podio, probabilmente dovuto anche alla Virtual Safety Car uscita nelle fasi finali a causa del ritiro di Bottas. “Siamo comunque riusciti a salire sul podio, anche se forse abbiamo avuto un po’ di fortuna con la Virtual. Comunque me la prendo”, afferma il quattro volte iridato. Un momento chiave è il sorpasso su Lando Norris sul finale, con Leclerc subito alle spalle. Verstappen ha spiegato ai microfoni di aver reputato necessario farlo in quel momento per poter mantenere la posizione. “Dovevo farlo in quel momento o lo superavo io oppure venivo sorpassato, per cui l’ho passato”.