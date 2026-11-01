Formula 1 GP Messico: la griglia di partenza, Hamilton in pole per un soffio

La griglia di partenza del GP del Messico torna a tingersi di rosso

Lewis Hamilton conquista la pole e guida la griglia di partenza del GP del Messico, in programma domenica alle 21:00 italiane. Il britannico ha chiuso il Q3 in 1:16.514, appena nove millesimi davanti a Russell. È la sua prima pole con la Ferrari, la 105ª in carriera, arrivata 1.197 giorni dopo l’ultima, quella dell’Ungheria 2023.

“Sono senza parole”, ha dichiarato Hamilton a caldo. “È la mia prima pole con la Ferrari, la numero 105, e questo numero mi piace”, ha poi aggiunto. Eppure il venerdì era finito in salita: la sua monoposto si era fermata in FP2 dopo 13 giri per un problema tecnico, mentre Leclerc dominava le prime due sessioni di libere.

Russell a un passo, Verstappen si inceppa sul più bello

Russell conferma il passo della Mercedes e si ferma a un soffio dalla pole. Leclerc è terzo a 119 millesimi, davanti a Verstappen e Antonelli. L’olandese era il più veloce dopo due settori, poi ha bloccato in frenata al tornante dello stadio e ha chiuso a 178 millesimi dalla pole.

Una penalità di una posizione, per lo scontro con Lawson nelle FP2, lo manda però quinto e regala la quarta casella ad Antonelli. Il pilota bolognese partirà quindi dalla seconda fila nel primo match point per il titolo: gli basta chiudere almeno nono, qualunque cosa facciano Russell e Hamilton.

Norris parte sesto, a 310 millesimi, ed è l’unico della McLaren ad aver raggiunto il Q3. Piastri, quarto nelle FP3, si è invece fermato in Q2 a 918 millesimi dal ritmo dei migliori e scatterà tredicesimo. La squadra aveva scelto una strategia aggressiva, che ha lasciato il compagno da solo davanti. Dietro a Norris c’è Hadjar, settimo con la seconda Red Bull.

Penalità e cambi rimescolano il fondo dello schieramento

Lawson paga lo stesso scotto di Verstappen e scivola in nona posizione, dietro a Lindblad. Valtteri Bottas, invece, parte ultimo con 50 posizioni di penalità per aver superato il numero massimo di componenti della power unit.

Novità anche in casa Haas, dove Ryo Hirakawa ha preso il posto di Ocon a partire dalle FP3. Il giapponese, già in pista nelle FP1 di venerdì, è uscito in Q1 e partirà diciannovesimo, a quasi nove decimi da Bearman. La squadra non ha ancora spiegato i motivi dell’avvicendamento.

La griglia di partenza completa del GP Messico

Camilla Trivellato