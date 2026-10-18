GTWC GT World, 3h di Portimao: la sintesi di gara

GetSpeed: prima gioia assoluta nella 3h di Portimao

Dopo diversi tentativi sfumati per un soffio, la GetSpeed Performance ce l’ha fatta. Nella 3h di Portimao la squadra ha conquistato la prima vittoria assoluta nel GT World Challenge Europe. Al volante della Mercedes #17 si sono alternati Maximilian Gotz, Ralf Aron e Fabian Schiller.

L’AMG ha preso il comando dopo la prima girandola di soste e non l’ha più ceduto. Da quel momento ha dettato il ritmo fino al traguardo, beffando due Porsche. Al secondo posto si è piazzata la 911 #80 di Lionspeed GP con Feller, Preining e Buus. Il terzo gradino è andato alla Boutsen VDS #2 di Schuring, Boccolacci e Picariello, che scattava dalla pole position.

Giornata agrodolce per Max Verstappen. L’olandese ha chiuso nono dopo una rimonta furiosa nel finale, resa necessaria da una penalità rimediata dal compagno Chris Lulham. Valentino Rossi, invece, ha salutato la stagione con un ritiro, ultimo capitolo di un’annata decisamente sfortunata.

Pit stop e Safety Car: come è nata la vittoria

Nel primo stint le due Porsche hanno fatto la voce grossa. Preining ha difeso la seconda posizione resistendo alla forte pressione di Gotz. La svolta è arrivata con la prima serie di pit stop. In uscita dai box, infatti, Preining e Boccolacci hanno ingaggiato un duello che è costato tempo prezioso a entrambi. Aron ne ha approfittato ed è rientrato in pista comodamente davanti alle due 911.

Il pilota estone aveva saltato gran parte del campionato dopo un grave incidente alla 12h di Bathurst, a febbraio. In Portogallo, però, ha allungato con costanza dopo la ripartenza da una Safety Car, mentre alle sue spalle le battaglie si infiammavano.

Tra i protagonisti è spiccato Joseph Loake, al volante della McLaren #59 di Garage 59 con MacDonald e Hawksworth. Loake ha firmato tre sorpassi all’esterno della curva 1, manovre da applausi che gli hanno fatto sognare il podio.

La seconda Safety Car ha poi cancellato i 10 secondi di vantaggio accumulati dalla Mercedes. Schiller, tuttavia, non ha avuto problemi nell’ultima ripartenza. Il tedesco ha spinto a fondo nel finale, tagliando il traguardo con 5″062 di margine sulla Porsche di Lionspeed.

Gold Cup e Silver Cup: chi ha festeggiato nelle classi

Nel finale si è messa in luce la Ferrari #71 di Selected Car Racing, con Frederik Schandorff, Malte Ebdrup e Simon Birch. Il terzetto si è classificato quarto assoluto e ha conquistato la vittoria nella classe Gold Cup. Il Team WRT, dal canto suo, ha confermato la propria abilità nelle scelte strategiche. Cordeel, Lismont e Montenegro sono entrati in top 5 e hanno celebrato l’ennesimo successo in Silver Cup.

La McLaren #59 è scivolata sesta. Alle sue spalle ha terminato la BMW #998 di Rowe Racing con De Wilde, Tramnitz e Klingmann, seconda nella Gold Cup. Ottava, infine, la Mercedes #6 di GetSpeed con Bartone, Panis e Gazeau, salita sul podio della Silver Cup.

Verstappen Racing: dall’overcut al drive-through

Per la Mercedes #3 della Verstappen Racing, gestita da 2 Seas Motorsport, la gara era iniziata bene. In qualifica l’AMG aveva sofferto di problemi di assetto, ma in gara ha mostrato un ritmo vicino ai primi. Barnicoat è entrato in zona punti superando l’Aston Martin #7 di Nicki Thiim. Poco dopo ha guadagnato altre due posizioni, approfittando del testacoda di Lilou Wadoux provocato dalla BMW #32 di WRT.

Il britannico è rientrato ai box da ottavo e ha passato il testimone a Lulham. La squadra aveva scelto un primo stint lungo per l’overcut, e la strategia ha pagato. Lulham è tornato in pista settimo e ha subito superato la Ford #64 di Thomas Drouet. Il sorpasso è arrivato con una spettacolare manovra all’esterno della curva 7.

Risalito in sesta piazza, l’inglese ha inanellato una serie di giri veloci. La prima Safety Car, entrata per due Porsche finite nella ghiaia, ha però azzerato il distacco residuo. Alla ripartenza Lulham ha attaccato alla curva 8 la Mercedes “Mamba” #48 di Winward Racing, la squadra già campione. Il contatto ha spedito in testacoda Stolz e la direzione gara ha inflitto un drive-through alla vettura #3.

Il ritiro di Rossi e la rimonta dell’olandese

Quando Verstappen ha preso il volante, a 45 minuti dal termine, occupava soltanto la 24ª posizione. Proprio allora è entrata la seconda Safety Car, per lo stop della Lamborghini #96 di Rutronik e l’uscita di pista della BMW #46. Al volante c’era Max Hesse, compagno di Valentino Rossi e Neil Verhagen, in quel momento attorno alla 16ª posizione.

Per il Dottore l’incidente ha messo fine in modo deludente a un weekend già difficile. L’equipaggio era partito dal fondo ed era rientrato ai box al termine del primo giro. L’uscita nella ghiaia ha poi costretto la squadra ad alzare bandiera bianca.

Alla ripartenza, intanto, Verstappen si è lanciato all’attacco dalla 19ª piazza. Lungo la strada ha scavalcato anche diverse vetture di altre categorie. A 17 minuti dalla fine il pilota Red Bull occupava il 15° posto, dietro a un gruppo di vetture Pro.

Nei dieci minuti successivi il quattro volte campione del mondo ha superato altre sei rivali, salendo fino alla nona posizione. La perla della serata è stata un triplice sorpasso in un’unica mossa. A quel punto, però, il distacco dai primi era troppo ampio per sognare di più. Nella 3h di Portimao l’olandese ha comunque lasciato il segno, trasformando una gara compromessa in una prova di puro talento.

Qui i risultati completi della GTWC 3h di Portimao.