GTWC GT World – Portimao, Qualifiche: Porsche top, Verstappen 15°

Boutsen VDS davanti a GetSpeed e Lionspeed

La Porsche #2 di Boutsen VDS ha dominato le qualifiche del GT World a Portimao. Scatterà quindi dalla pole nella 3 Ore che chiuderà la stagione 2026 dell’Endurance Cup. Max Verstappen, invece, ha vissuto una giornata complicata e partirà soltanto dalla quindicesima casella con la Mercedes #3.

Dopo le prove libere, SRO Motorsports Group ha ritoccato il Balance of Performance. I tecnici hanno aggiunto 5 kg ad Audi, Ford e BMW e ne hanno tolti altrettanti a Mercedes, McLaren e Lamborghini. Ferrari, Corvette e Aston Martin hanno ottenuto lo sconto più consistente, pari a 15 kg, mentre le Porsche hanno mantenuto il peso invariato.

Proprio una 911 ha firmato il miglior tempo. Boccolacci, Picariello e Schuring hanno fermato il cronometro su una media di 1’42″071, prendendosi anche la vetta della Classe PRO. Il trio ha preceduto di appena 108 millesimi la Mercedes-GetSpeed #17 di Aron, Gotz e Schiller.

La Porsche #80 di Lionspeed GP, affidata a Feller, Buus e Preining, ha lottato per la pole fino all’ultimo. Alla fine, però, ha dovuto accontentarsi del terzo posto. Accanto a lei partirà la Ford-HRT #64, seguita da Ferrari-AF Corse #50 e Mercedes-Winward #48, in una classifica cortissima come da tradizione.

GT World Portimao Qualifiche, notte fonda per Verstappen e Rossi

Settima la McLaren-Garage 59 #59, ottava la Ferrari-Selected Car Racing #71 di Schandorff, Ebdrup e Birch. La 296 si è presa la pole della Classe Gold Cup davanti a McLaren #58 e Porsche #10, undicesima e dodicesima assolute. Aston Martin-Comtoyou #7 e Ferrari-AF Corse #51 completano la top ten, con un distacco inferiore ai quattro decimi.

Verstappen ha firmato il 14° crono in Q3, ma la Mercedes #3 aveva già mostrato i suoi limiti. Anche Barnicoat e Lulham, compagni dell’olandese, hanno chiuso lontano dai tempi dei migliori.

Giornata difficile anche per le BMW. La WRT #32 ha portato la migliore delle M4 in quattordicesima posizione, mentre la Rowe #998 si è fermata al 19° posto. Ancora peggio è andata alla #46 di Hesse, Verhagen e Valentino Rossi. I commissari hanno cancellato il miglior giro del Dottore per track limits, e la vettura scatterà dalla penultima piazza, la sessantesima. Le Lamborghini Temerario di Rutronik #96 e GRT #63 partiranno invece 18ª e 20ª.

Silver e Bronze Cup, le pole di Ford e BMW

Nella Silver Cup, Coseteng, Oosten e Baert hanno conquistato la pole con la Ford-HRT #65 in 1’42″589. Il trio ha battuto per un soffio la BMW-WRT #30, già campione della categoria, mentre l’Audi-Attempto #66 ha chiuso terza a tre decimi.

In Bronze Cup, De Haan, Kellett e Leung hanno messo tutti in fila con la BMW-Paradine #991, segnando 1’42″976. L’equipaggio ha preceduto di pochi centesimi Mercedes-Winward #87 e Ferrari-Kessel #74. Le Qualifiche del GT World a Portimao hanno quindi confermato un equilibrio estremamente sottile in ogni classe.

La gara prenderà il via sabato 17 ottobre alle 17:00 locali, le 18:00 in Italia.

Qui i risultati delle Qualifiche del GT World a Portimao.