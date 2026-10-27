Dichiarazioni Hadjar: piccoli problemi tecnici costano caro

Hadjar lancia l’allarme in Red Bull: «Dobbiamo risolvere quei piccoli problemi che ci costano caro»

Isack Hadjar chiede alla Red Bull di intervenire sui problemi che continuano a condizionare le sue prestazioni in pista. Il sesto posto conquistato nel Gran Premio degli Stati Uniti, ad Austin, lascia infatti al pilota francese la sensazione di aver perso un’occasione importante, soprattutto alla luce del potenziale mostrato in qualifica.

Il fine settimana aveva preso una piega complicata già venerdì, quando Hadjar aveva faticato a trovare il giusto bilanciamento della RB22, definendo la giornata un vero disastro. La squadra è però riuscita a cambiare direzione in vista delle qualifiche, permettendogli di conquistare la terza posizione, a soli 36 millesimi dal compagno di squadra Max Verstappen, secondo.

In gara, tuttavia, alcuni inconvenienti hanno vanificato parte del lavoro svolto

Il primo ostacolo è arrivato allo spegnimento dei semafori. Hadjar non è riuscito a sfruttare la terza posizione in griglia e ha perso terreno nei confronti delle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. In seguito, anche Lando Norris lo ha superato, relegandolo al sesto posto finale.

Il francese punta il dito soprattutto sulla frizione e sulle difficoltà nel gestire la partenza, una criticità che continua a penalizzare la Red Bull. A questo si aggiungono i problemi alle comunicazioni radio, che impediscono ai piloti di ricevere con regolarità le informazioni dal muretto.

«La radio funziona male e non riesco a capire cosa succede. Quando rilascio la frizione, diventa un incubo», ha spiegato Hadjar, sottolineando come la squadra debba migliorare proprio negli aspetti che sembrano più semplici da gestire.

Secondo il pilota, risolvere queste due criticità potrebbe fare la differenza tra un piazzamento nelle prime posizioni e un risultato da podio.

La mappatura sbagliata compromette il secondo stint

Le difficoltà non si sono esaurite alla partenza. Dopo la sosta ai box e il passaggio alle gomme dure, Hadjar ha dovuto fare i conti con un ulteriore inconveniente tecnico: la RB22 è rimasta bloccata sulla mappatura dell’acceleratore prevista per l’uscita dalla pit lane.

Il problema ha compromesso la guidabilità della vettura e ha impedito al francese di sfruttare pienamente il potenziale delle gomme. Hadjar ha chiarito che la scelta degli pneumatici non rappresentava la sua principale preoccupazione: il vero limite era il comportamento della monoposto, condizionato da un’impostazione elettronica inadeguata.

L’episodio rafforza la sua richiesta alla squadra di intervenire sui dettagli operativi, oltre che sulle prestazioni complessive della vettura.

La Red Bull ha dimostrato di poter recuperare competitività sul piano tecnico, ma per trasformare questo progresso in risultati concreti deve eliminare gli errori che compromettono il lavoro in pista. Per Hadjar, il margine di miglioramento passa anche da qui: una macchina veloce non basta se problemi evitabili continuano a costare posizioni preziose.