Dichiarazioni Hamilton, l’errore che gli è costato il podio ad Austin

Hamilton manca il podio nel GP USA: un assetto sbagliato lo frena nei primi due stint

Lewis Hamilton ha visto sfumare il podio nel GP USA a causa di alcune scelte di assetto sbagliate. Il pilota della Ferrari ha chiuso al quarto posto ad Austin, dopo una gara condizionata dal sottosterzo nei primi due stint. Secondo il britannico, il problema è nato già nelle prove libere e gli ha tolto la possibilità di lottare con i primi.

Hamilton era partito dalla quinta posizione e aveva subito guadagnato un posto al via. Il suo ritmo, però, non è stato sufficiente per restare agganciato ai primi tre. La sua monoposto faticava a inserirsi in curva, mentre Charles Leclerc e Max Verstappen riuscivano a mantenere un passo migliore.

“Mi è mancato il ritmo nei primi due stint. Semplicemente, non riuscivo a far girare la macchina”, ha spiegato Hamilton a Motorsport.com. Il problema non dipendeva soltanto dalla gestione della gara, ma da una configurazione sbagliata che il pilota non era riuscito a correggere prima della partenza.

Il setup Ferrari e il problema dell’ala anteriore

Le difficoltà sono iniziate già venerdì, quando la Ferrari ha imboccato una direzione poco efficace nelle prime due sessioni di prove libere. Il team ha poi cambiato strada in vista delle FP3. Hamilton, però, non ha avuto le stesse opportunità di Leclerc per provare il nuovo assetto in simulazione di gara.

La differenza principale riguardava il carico dell’ala anteriore. Con una configurazione troppo scarica, la monoposto perdeva aderenza all’anteriore e soffriva di un forte sottosterzo. Hamilton ha spiegato di aver provato a correggere il problema durante le soste ai box, senza però riuscire a recuperare del tutto il tempo perso.

“Durante le soste ho aggiunto quattro scatti, poi altri quattro. E anche dopo ne mancavano ancora quattro“, ha raccontato il britannico. Ogni scatto corrisponde a una piccola variazione dell’incidenza del flap, una regolazione che i meccanici possono effettuare durante il pit stop. La Ferrari ha quindi aumentato il carico a ogni sosta, ma il bilanciamento giusto è arrivato troppo tardi per riaprire la lotta al podio.

Anche la scelta delle gomme ha penalizzato Hamilton

Oltre all’assetto, il pilota Ferrari ha individuato un altro elemento da riconsiderare: la scelta degli pneumatici. Hamilton aveva deciso di conservare due set di gomme medie, mentre nel finale ha montato la mescola dura. A posteriori, secondo la sua analisi, sarebbe stato meglio avere a disposizione due set di gomme dure.

Anche la partenza con gomme soft usate lo ha messo in una posizione meno favorevole rispetto ai rivali diretti, che avevano montato pneumatici nuovi. Lo spunto al via gli ha comunque fruttato una posizione, ma non è bastato a compensare il deficit della prima parte di gara.

La Virtual Safety Car toglie a Hamilton l’ultima chance di podio nel GP USA

Nel finale, Hamilton ha trovato un passo più competitivo e ha iniziato a recuperare terreno su Verstappen. La Virtual Safety Car, entrata in vigore per il recupero della Cadillac di Valtteri Bottas, ha però ridotto le sue possibilità di attacco. In regime di VSC i piloti devono rispettare un tempo minimo sul giro, e i distacchi restano di fatto congelati.

Il britannico ritiene che, senza quella neutralizzazione, avrebbe potuto tentare un duello con il pilota Red Bull. Il rimpianto principale, però, resta il tempo perso nei primi due stint: secondo la sua ricostruzione, il distacco accumulato era nell’ordine degli otto secondi.

La prestazione finale lascia comunque alcuni aspetti positivi alla Ferrari. Quando il bilanciamento è migliorato, Hamilton ha ritrovato un ritmo vicino a quello dei primi. Il quarto posto non cancella il potenziale mostrato, ma dimostra quanto una scelta di assetto possa condizionare un’intera gara. Per Hamilton e la Ferrari, la priorità sarà capire come evitare che un problema simile si ripeta. Ad Austin il podio era alla portata, ma il lavoro delle prove libere non ha permesso al britannico di affrontare la gara con la configurazione più efficace.

Sara Pasqualotto