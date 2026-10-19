Dichiarazioni Horner svela le difficoltà del secondo pilota Red Bull

Horner parla del “destino” del secondo pilota Red Bull: il peso delle caratteristiche tecniche

Le difficoltà del secondo pilota Red Bull sono tornate al centro del dibattito dopo le dichiarazioni di Christian Horner. Intervenuto al podcast High Performance, l’ex Team Principal ha spiegato perché diversi compagni di Max Verstappen abbiano faticato a trovare continuità nella squadra di Milton Keynes. Secondo la sua ricostruzione, il problema non riguardava soltanto il confronto con un campione, ma anche le caratteristiche delle monoposto e le scelte compiute nel percorso di crescita dei giovani.

Christian Horner ha sottolineato come Max Verstappen sia particolarmente esigente nella ricerca del massimo grip all’anteriore e riesca a gestire reazioni del retrotreno che possono mettere in difficoltà altri piloti. Di conseguenza, quando il reparto tecnico cerca di valorizzare le qualità del proprio riferimento, lo sviluppo può orientarsi verso soluzioni meno adatte a chi guida l’altra vettura. L’ex responsabile della Red Bull ha spiegato che ogni squadra tende naturalmente ad ascoltare il pilota più veloce. Una scelta comprensibile in una struttura che punta a vincere, ma che può creare uno squilibrio quando le preferenze del leader richiedono una monoposto particolarmente difficile da interpretare.

Il caso Perez e la Red Bull del 2022

Un episodio significativo risale all’inizio del 2022. Durante la stagione precedente, Alex Albon aveva lavorato al simulatore contribuendo allo sviluppo della monoposto destinata al nuovo regolamento tecnico. Secondo Horner, il progetto iniziale presentava caratteristiche più vicine a uno stile di guida convenzionale. Un qualcosa che Sergio Perez riusciva a sfruttare con maggiore facilità.

“Quando iniziò il 2022, Max odiava quella macchina: aveva troppo sottosterzo“, ha raccontato Horner. In quella fase, Perez appariva competitivo e riusciva a tenere il passo del compagno anche grazie a una vettura che gli risultava più prevedibile.

La situazione cambiò quando lo sviluppo si spostò progressivamente verso le esigenze di Verstappen. Horner ha ricordato anche una riunione con il management dell’olandese, durante la quale gli venne chiesto di orientare maggiormente il progetto verso ciò che serviva a Max. Questo passaggio aiuta a comprendere le difficoltà del secondo pilota Red Bull. La ricerca della prestazione assoluta può favorire il leader, ma rendere più complesso il lavoro del compagno. Non significa che il talento di Verstappen sia l’unica spiegazione del divario, bensì che le caratteristiche tecniche della vettura possono amplificarlo.

Gasly, Albon e Lawson: il parere di Horner sul secondo pilota Red Bull

Horner ha affrontato anche la gestione dei giovani, indicando nelle promozioni anticipate uno degli errori commessi dalla struttura Red Bull. Nel suo racconto, Pierre Gasly, Alex Albon e Liam Lawson sono arrivati al sedile principale senza aver avuto abbastanza tempo per completare il proprio percorso di crescita.

“Alex è arrivato troppo presto. Gasly è arrivato troppo presto. Lawson è arrivato troppo presto“, ha dichiarato l’ex Team Principal. A suo avviso, la pressione di una squadra di vertice, unita alla necessità di confrontarsi immediatamente con Verstappen, ha reso il compito ancora più difficile. Come termine di paragone, Horner ha citato il percorso di George Russell. Quest’ultimo rimasto per tre stagioni in Williams prima di approdare in Mercedes. Un’esperienza che gli ha permesso di maturare lontano dalle aspettative immediate di una squadra in lotta per il titolo.

Il sistema di selezione Red Bull, fortemente orientato a individuare e promuovere rapidamente i talenti, offriva opportunità importanti, ma non sempre lasciava ai piloti il tempo necessario per adattarsi. Secondo Horner, infatti, alcune scelte sono arrivate prima che i giovani fossero davvero pronti per una sfida di quel livello.

Le divergenze con Helmut Marko e la pressione interna

La questione ha evidenziato anche una differenza di vedute tra Horner e Helmut Marko, storico riferimento del programma giovani Red Bull. Helmut Marko ha sempre sostenuto una filosofia severa, secondo cui la capacità di reggere la pressione rappresenta una condizione essenziale per emergere. Horner ha riconosciuto che questo approccio ha contribuito alla crescita di campioni come Sebastian Vettel e Verstappen. Ma è anche un approccio che ha anche evidenziato i limiti di un sistema nel quale le opportunità possono svanire rapidamente quando i risultati non arrivano.

“Red Bull offriva opportunità enormi, ma il modo in cui venivano gestite poteva essere brutale“, ha spiegato. L’ex Team Principal ha inoltre ricordato di non aver avuto il controllo diretto del programma giovani, pur partecipando alle valutazioni e intervenendo in alcune decisioni sui piloti. Le sue dichiarazioni offrono quindi una lettura più articolata delle difficoltà incontrate da chi ha condiviso il box con Verstappen. Il talento dell’olandese resta centrale, ma il divario può essere influenzato anche dallo sviluppo tecnico, dalla gestione delle risorse e dalla pressione esercitata sui compagni.

Il secondo sedile Red Bull non è stato difficile soltanto per la presenza di un pilota eccezionale dall’altra parte del box. A pesare, secondo la ricostruzione di Horner, è stato anche un contesto nel quale la ricerca della massima prestazione e l’urgenza dei risultati hanno spesso lasciato poco margine per crescere.

Sara Pasqualotto