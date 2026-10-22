Dichiarazioni Horner svela: ha provato a portare Russell in Red Bull

Horner rivela di aver contattato l’entourage di Russell per rispondere ai tentativi di Toto Wolff di portare Max Verstappen in Mercedes

Christian Horner torna a parlare della sua rivalità con Toto Wolff e svela un retroscena del suo ultimo periodo alla guida della Red Bull. Nella sua autobiografia Drive, Horner racconta infatti di aver contattato l’entourage di George Russell. L’ex Team Principal ammette che si trattava di una mossa nata dalla frustrazione per il continuo interesse pubblico mostrato da Wolff nei confronti di Max Verstappen.

Era il 2024 e Lewis Hamilton aveva appena annunciato il suo addio alla Mercedes per passare alla Ferrari. La scuderia di Brackley cercava un sostituto e Wolff non nascondeva il suo interesse per Verstappen. Le voci su un possibile addio del quattro volte Campione del Mondo alla Red Bull erano all’ordine del giorno. E non si sono fermate nemmeno con l’annuncio di Kimi Antonelli come sostituto di Hamilton per il 2025. Unite all’incertezza sul futuro di George Russell, hanno anzi riacceso le speculazioni.

Nel suo libro Horner scrive: “La situazione era aggravata da Toto, che stava ancora facendo tutto il possibile per attirare Max alla Mercedes”. L’ex Team Principal rivela anche un altro dettaglio: secondo Flavio Briatore, Wolff dava per certo l’arrivo di Verstappen in Mercedes per il 2026. Il pilota olandese, però, non aveva dato alcun segnale di un possibile addio. Lo conferma lo stesso Horner: “Max non aveva dato alcuna indicazione di volersene andare, quindi questi sviluppi erano frustranti, ma in definitiva irrilevanti”.

Horner su Russell: “Ho deciso di rispondere al fuoco con il fuoco”

L’anno successivo, in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, Horner ha contattato l’entourage di Russell per organizzare un incontro. Ancora non lo sapeva, ma Silverstone sarebbe stata la sua ultima gara alla guida della Red Bull. Con quella mossa l’ex Team Principal voleva rispondere direttamente all’atteggiamento del rivale. Horner scrive: “Dopo essermi stancato dell’approccio provocatorio di Toto, ho deciso di rispondere al fuoco con il fuoco e ho contattato i rappresentanti di George Russell per un incontro”.

Secondo l’ex Team Principal, se Wolff poteva discutere pubblicamente del futuro di Verstappen, nulla gli impediva di valutare un accordo con Russell. Horner spiega: “Il contratto di George stava per scadere e, se per Toto andava bene parlare costantemente con i miei piloti, allora non vedevo nulla di male nel parlare con lui di un possibile passaggio alla Red Bull“. Horner ha espresso anche alcune perplessità sulla gestione contrattuale del britannico, nonostante i risultati in pista. Questo il suo racconto: “Ho chiesto al suo consulente perché non stessero esercitando l’opzione per l’anno successivo, visto che aveva ottenuto risultati così brillanti“.

Horner contatta Russell e attacca Wolff: “Irrispettoso”

Secondo quanto scritto da Horner, la Mercedes stava aspettando una decisione di Verstappen e lasciava Russell in una posizione di incertezza. Un atteggiamento che l’ex Team Principal considerava poco rispettoso nei confronti del pilota britannico. Horner scrive infatti: “Ritenevo inoltre che tutto il corteggiamento pubblico di Toto nei confronti di Max fosse irrispettoso nei confronti di un giovane pilota di così grande talento”.

Per questo motivo Horner aveva suggerito all’entourage di Russell di valutare un futuro in Red Bull. L’iniziativa, però, non ha avuto seguito: pochi giorni dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, Horner è stato sollevato dall’incarico. La Mercedes ha poi confermato Russell per il 2026, mentre Verstappen è rimasto a Milton Keynes.

Maria Rita Roberto