Dal paddock Hypercar 2030, Floury: “Sì al push to pass, no a sorpassi in stile DRS”

Floury: sulle Hypercar 2030 serve aiutare i sorpassi, ma senza DRS

A margine della 6 Ore di Barcellona, David Floury, direttore tecnico di Toyota Gazoo Racing, ha parlato ai microfoni di F1World del futuro delle Hypercar 2030. Prima, però, uno sguardo al presente, perché sul long run delle libere le indicazioni restano poche: “Da quello che vedo, credo che soffriamo tutti. Il quadro è piuttosto confuso e difficile da leggere, perché non abbiamo tutti gli stessi problemi. Dal mio punto di vista non sembriamo i peggiori, ma oggi è difficile trarre conclusioni chiare. Lo dirà la gara“.

L’allocazione di energia, ridotta ad Austin, è rimasta la stessa, con la filosofia già vista al Fuji. Si tratta della quantità di energia che ogni vettura può usare in ogni stint, fissata dal Balance of Performance. Sulle scelte di FIA e ACO, Floury preferisce non entrare nel merito: “Non spetta a me rispondere. Credo che stiano cercando di vedere strategie diverse, e questo mi piace. Non abbiamo però mai avuto una spiegazione chiara di cosa vogliano ottenere”.

Il tema centrale è un altro. Con vetture livellate non solo nelle prestazioni ma anche nei profili di prestazione, superare è diventato molto difficile. Secondo Floury il 2030 può essere l’occasione giusta per intervenire: “Abbiamo fatto delle proposte più di due anni fa, ma finora non sono state applicate. Spero che per il 2030 si possa migliorare questo aspetto delle corse”.

Hypercar 2030, Floury: push to pass sì, DRS no

La soluzione, avverte Floury, non deve rendere il sorpasso troppo facile: “Dovremmo evitare le corse in stile DRS, dove superi in rettilineo, rientri davanti e freni tranquillo. Fa spettacolo, ma non è un vero sorpasso. Dobbiamo trovare il modo di aiutare un po’ le occasioni di sorpasso, ma superare qualcuno deve restare una sfida”.

Per questo il tecnico francese apre al push to pass, a patto che sia calibrato: “Il DRS crea una differenza troppo grande tra le due macchine. Con qualcosa di più moderato puoi arrivare affiancato, ma devi comunque staccare più tardi del tuo avversario. Non basta uscire dalla scia, superare e rientrare. Almeno da appassionato, non è quello che vorrei vedere. Bisogna calibrarlo in modo che il sorpasso resti una sfida”.

Efficienza e tecnologia da portare su strada

Sul regolamento 2030 gli ho chiesto dei circa 20 kW di potenza in più previsti dalle linee guida presentate a Le Mans. Poi dell’idea, lanciata da Sébastien Buemi, di tornare a un maggiore carico aerodinamico. Floury rimanda al gruppo di lavoro tecnico, ma la sua posizione è chiara: “Considerando il contesto climatico ed energetico, sarebbe bene rendere le auto più efficienti, per ottenere più prestazioni a parità di energia. E la soluzione dovrebbe essere rilevante per le auto stradali. Non si tratta solo di aggiungere potenza. Non sono sicuro che i 20 kW in più siano la direzione giusta, perché potrebbero costringere qualcuno a riprogettare il motore da zero. E non è detto che più aerodinamica sia sempre un vantaggio”.

Floury dice no anche alle ali mobili in stile Formula 1: “È una bella soluzione, ma non è davvero rilevante per la strada. Le ali di questo tipo non le hai sulla tua macchina. Preferiamo soluzioni che aiutino lo sviluppo delle auto stradali e ci permettano di trasferire tecnologia dalle corse alla strada. È uno dei motivi principali per cui corriamo”. Un esempio concreto? “Oggi la maggior parte delle auto stradali è ibrida. Lavorare sull’ottimizzazione dei sistemi ibridi con tecnologia rilevante per la strada avrebbe senso”.

Floury ricorda poi il ruolo storico dell’endurance: “Le corse di durata sono state spesso un laboratorio per le auto stradali, molte soluzioni sono state sviluppate e validate qui. Sarebbe bello mantenere viva questa eredità. La roadmap presentata dall’ACO per introdurre l’idrogeno è interessante. C’è spazio per sviluppare qualcosa anche sulle Hypercar 2030, ma va discusso con tutti i costruttori. Siamo un gruppo e dobbiamo trovare il compromesso più sensato. Oggi abbiamo una griglia molto ricca ed è bello vedere così tanti costruttori: dobbiamo cercare di mantenerla”.

L’asse anteriore e i tempi per le decisioni

Il regolamento 2030 prevede vetture tutte a trazione posteriore, ma Floury non vuole rinunciare all’ibrido sull’asse anteriore, oggi usato dalla Toyota: “Non spetta a me decidere. Ma non ci rinuncio. Prima dobbiamo stabilire la direzione in cui vogliamo svilupparci. Con il regolamento 2030 non avremo un nuovo inizio completo, ma l’opportunità di definire il prossimo passo. Dobbiamo riflettere su cosa vogliamo ottenere insieme. È un lavoro in corso: sta facendo progressi, ma con così tanti attori sarà sempre un processo lento”. I tempi, però, iniziano a stringere: “Siamo ancora in tempo, ma non dobbiamo aspettare un paio d’anni. È il momento decisivo, ma abbiamo ancora tempo per disegnare il futuro”.