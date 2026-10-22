Curiosità dalla Formula 1 Il “problema” di Kimi Antonelli sul podio di Austin: come evitarlo

Kimi Antonelli ed il caso del podio al GP degli Stati Uniti, per la legge non può bere champagne ma la Formula 1 cerca di trovare delle soluzioni

In Formula 1 la tradizione vuole che i primi tre classificati di ogni Gran Premio festeggino sul podio stappando una bottiglia di bollicine. Tuttavia, durante il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, la festa avrà un sapore diverso per il giovane pilota della Mercedes, Kimi Antonelli. Sebbene il talento italiano insegua traguardi importanti, la legge americana gli impedisce di toccare alcolici. La Formula 1 ha quindi pronto un piano specifico per evitare infrazioni legali durante i festeggiamenti.

Negli Stati Uniti la legge federale fissa l’età minima per acquistare e consumare alcol a 21 anni. Antonelli, pur gareggiando ai massimi livelli nel motorsport mondiale, non ha ancora raggiunto questa soglia. Di conseguenza, il pilota italiano non può bere né spruzzare champagne alcolico sul podio di Austin. Un’eventuale infrazione comporterebbe sanzioni severe sia per il pilota sia per gli organizzatori dell’evento.

La soluzione ed i paesi in cui è vietato l’alcol

Per permettere a Kimi Antonelli di festeggiare sul podio di Austin senza infrangere la legge, la Formula 1 propone un’alternativa analcolica. Al posto del tradizionale spumante, gli organizzatori consegneranno al pilota Mercedes una bottiglia priva di alcol. La Formula 1 ha già testato questa procedura all’inizio della stagione durante il Gran Premio di Miami, consentendo al pilota di festeggiare in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative locali.

L’assenza di champagne sul podio non riguarda solo i piloti sotto il limite d’età. In diversi appuntamenti del calendario, l’organizzazione vieta l’alcol a tutti i piloti in griglia, inclusi i campioni più esperti come Max Verstappen o Lewis Hamilton. Nei Gran Premi di Bahrein, Arabia Saudita, Qatar e Abu Dhabi, la Formula 1 sostituisce lo champagne con una bevanda analcolica a base di acqua di rose. Questa scelta rispetta le tradizioni civili e religiose dei Paesi ospitanti e dimostra come il motorsport sappia adattarsi ai diversi contesti normativi e culturali del mondo.