Analisi della redazione Il vantaggio della Mercedes in pista è finito: i numeri non mentono

Il vantaggio della Mercedes in pista si è esaurito: dopo sei vittorie di fila, ora è lotta a quattro

Il vantaggio della Mercedes in pista non è più quello di inizio stagione, e i numeri raccontano una storia diversa dalla classifica. La squadra ha vinto le prime sei gare del Campionato, poi soltanto cinque delle undici successive. Nel frattempo Ferrari, McLaren e Red Bull hanno vinto due volte a testa. Verstappen si è imposto proprio nelle ultime due gare, a Sepang e a Singapore.

La fotografia più nitida è la distanza media dalla pole. Dall’Australia al Giappone la Mercedes partiva sempre davanti, con la McLaren a 0,567 secondi, la Ferrari a 0,596 e la Red Bull a 0,974. Tra Ungheria e Singapore, escludendo l’anomalia di Baku, l’ordine è cambiato. Davanti c’è la Ferrari a 0,184, seguita da Mercedes (0,189), McLaren (0,191) e Red Bull (0,233). Fra la prima e l’ultima restano meno di cinque centesimi, che su un giro secco vogliono dire quasi niente.

È una situazione rara anche per la storia della Formula 1. Dal 1990 è soltanto la seconda volta, dopo il 2024, che quattro squadre vincono più di una gara nello stesso Campionato. La parabola della Red Bull spiega bene come si è arrivati fin qui. Rispetto alle prime gare, il team ha recuperato oltre sette decimi nella media dalla pole. Il vantaggio della Mercedes, quindi, non è crollato in una sola domenica, ma si è consumato un weekend dopo l’altro.

Un aggiornamento che non ha pagato e tre weekend da dimenticare

A rendere tutto più complicato ci hanno pensato errori e guasti. Antonelli ha toccato il muro in qualifica a Baku, mentre Russell ha avuto un problema alla power unit in Malesia. A Singapore il britannico è partito dal fondo per aver superato il limite stagionale di componenti, e nella Sprint era in testa quando è finito fuori. Dopo la gara di Marina Bay Wolff ha riassunto così il weekend: “Una gara all’insegna della minimizzazione dei danni”.

L’aggiornamento portato a Sepang, il primo importante dopo quattro mesi, ha reso meno di quanto la squadra sperasse. Lo ha ammesso lo stesso Wolff: “La nuova vettura sembra un po’ più difficile da guidare”. A Singapore la Mercedes ha quindi diviso le specifiche tra i piloti, con Antonelli sulla W17 aggiornata e Russell sulla versione usata a Baku. Per Wolff è un compromesso da accettare.

Il problema vero è il ritmo di sviluppo. Già ad agosto il direttore tecnico James Allison lo spiegava così: “Tutti stanno sviluppando circa mezzo secondo ogni due mesi”. Aggiungeva poi che gli aggiornamenti della Mercedes arrivavano una o due gare dopo quelli delle rivali. Il risultato è una squadra che deve inseguire in ogni confronto diretto, mentre prima poteva limitarsi a gestire il margine.

Perché il vantaggio della Mercedes regge ancora in classifica

In Campionato il vantaggio della Mercedes è ancora enorme. Il team guida la classifica costruttori con 578 punti contro i 444 della Ferrari. Tra i piloti Antonelli ne ha 340, 102 più di Russell, secondo con 238. Sono cifre costruite soprattutto nelle prime gare della stagione, quando la Mercedes vinceva senza discussioni, più che con il passo di oggi. Per questo il titolo costruttori sembra già indirizzato.

Alle spalle di Russell il discorso cambia. Hamilton ha 229 punti, Verstappen 221, Leclerc 215 e Norris 201: quattro piloti di tre squadre diverse racchiusi in 28 punti. È lo stesso equilibrio visto in qualifica, con una lotta apertissima dietro le due Mercedes. A Brackley non possono permettersi weekend a metà, con una sola vettura a punti.

Ad Austin Antonelli può chiudere i conti, ma deve fare tutto bene. Secondo i calcoli per il titolo, gli serve una vittoria che porti il distacco da Russell ad almeno 125 punti. Il compagno, intanto, dovrà prima o poi scontare una penalità per le componenti della power unit. Un nuovo propulsore potrebbe mandare entrambe le vetture in fondo alla griglia già in Texas. Austin, quindi, somiglia più a un esame di tenuta che a una formalità.

Nessuna favorita, e lo ammette anche il box

Dentro la squadra il cambio di scenario non lo nega nessuno. Il vice Team Principal Bradley Lord lo ha ammesso apertamente: “Abbiamo suonato un po’ come un disco rotto per tutto l’anno”. Per mesi, infatti, la Mercedes ha ripetuto quanto fosse equilibrata la stagione. A suo dire Ferrari e Red Bull sono state più competitive nelle ultime due gare, grazie agli aggiornamenti portati fino a Baku. Quello della Mercedes, invece, è arrivato soltanto in Malesia.

Simone Resta, vice direttore tecnico, non vuole indicare una favorita per Austin: “Ogni weekend non sai mai chi sarà il più forte”. Secondo lui la Red Bull lotterà per la vetta. La Ferrari è forte in ogni condizione, anche se forse le manca qualcosa per stare davanti. La McLaren, Campione del Mondo, va rispettata perché in certe gare è stata la più veloce, e con margine. Quanto alla Mercedes, proverà a tornare in cima come a Baku, a Monza e a Madrid.

Alla fine la Mercedes gioca su due piani diversi. Nel Mondiale, con Antonelli e Russell ai primi due posti, il vantaggio della Mercedes è quasi definitivo. In pista, invece, ogni qualifica si decide per qualche centesimo. I punti raccolti nelle prime gare proteggono il titolo, ma gli avversari possono ancora provare a riaprirlo spingendo al massimo nelle gare che restano.

Camilla Trivellato