Ayrton Senna “In viaggio con Ayrton”: Suzuka 1988, il primo Mondiale di Senna

A Suzuka 1988 Senna vince il primo titolo

Nel weekend del GP di Suzuka 1988, penultima gara del campionato, Alain Prost è in testa con 84 punti, con Ayrton Senna subito dietro con 79. La lotta per il mondiale piloti è ancora aperta, ed Ayrton sa che non deve farsi sfuggire l’occasione per raggiungere il sogno che inseguiva fin da bambino. La stagione 1988 verrà ricordata soprattutto per il dominio assoluto della McLaren-Honda, con 15 vittorie su 16 Gran Premi.

Il caso Honda diventa il protagonista del weekend

Nonostante la McLaren abbia dominato per tutta la stagione, e ciò faceva presuppore che nel team tutto andasse a gonfie e vele, la realtà era esattamente l’opposto. Giravano voci su una non conformità dei motori Honda, più il sospetto di voler favorire uno dei due piloti, per la vittoria del titolo.

Il dubbio era sopraggiunto dopo gli ultimi due GP disputati, ovvero Portogallo e Spagna. Senna riscontrò in entrambe le gare problemi di eccessivo consumo di carburante, e dovette terminarle al risparmio, mentre Prost tagliava il traguardo in tutta tranquillità. Balestre, Presidente FIA, venne chiamato in causa, e scrisse una lettera alla Honda, chiedendo “massima obiettività tecnica e imparzialità” nella fornitura dell’equipaggiamento alla McLaren.

La Honda rispose senza mezzi termini a Balestre, specificando che la correttezza era alla base della propria attività imprenditoriale. L’intervento di Balestre, in seguito, venne etichettato come inopportuno e ridicolo anche dal pilota brasiliano.

Senna segna il miglior tempo

Nelle prove libere del venerdì, Ayrton Senna segna il miglior tempo, per poi ripetersi il sabato, conquistando la dodicesima pole position stagionale con il tempo di 1:41.853. In prima fila, accanto a lui, il compagno di squadra Prost. Subito dopo si piazzarono Berger su Ferrari, e uno strepitoso Ivan Capelli, con la sua March- Judd.

Arriva la domenica di gara, Senna è decisamente sotto pressione, e Suzuka 1988 promette grande spettacolo. Allo start, dall’agitazione, Ayrton inserisce la terza marcia al posto della prima. La sua McLaren si spegne ma, grazie alla discesa del rettilineo, riuscì a riaccenderla per poi spegnersi nuovamente. Si riavviò per la seconda volta e, finalmente, il brasiliano riuscì a ripartire. Quando raggiunse la prima curva era quattordicesimo.

La spettacolare rimonta

Nel frattempo, Prost era in testa seguito da Berger e Capelli. Alla fine del primo giro, Senna era ottavo, al terzo giro quinto, e poi quarto dietro a Capelli. Al nono giro era terzo, a ventotto secondi dal professore. La rimonta che riuscì a mettere in atto, fu una delle più notevoli della sua carriera.

Al 15mo giro inizia a piovere, una pioggia leggera ma fastidiosa. Senna, maestro sul bagnato, riesce a raggiungere Prost, e inizia un duello che avrà termine al 28mo passaggio. Il brasiliano prende la scia prima del rettilineo e con uno strepitoso sorpasso sul compagno di squadra, riesce a portarsi in testa, e fugge via.

Senna taglia il traguardo, vincendo cosi il suo primo titolo mondiale nel 1988 a Suzuka. In casa Honda. E ciò dando 13 secondi di distacco al Professore. Il Presidente Soichiro Honda lo aspettò sul retro della pit lane per congratularsi personalmente con lui.

La “controversa” regola degli scarti

La regola degli scarti ha origini molto lontane. L’obiettivo principale era dettato della scarsa affidabilità delle monoposto, che causavano continui ritiri. Con questa soluzione si premiava il pilota che vinceva più gare. In vigore nel 1988, ha dato la vittoria a Senna benché Prost avesse realizzato più punti. Il regolamento considerava solo gli undici migliori risultati ottenuti.

Senna totalizzò otto vittorie, due secondi posti e un quarto posto (totale di 87 punti). Prost sette vittorie, una in meno rispetto al rivale. Oltre alla conquista del titolo, Ayrton ha segnato anche il record assoluto per numero di pole in una stagione, 13 contando il GP di Adelaide.

Senna vede Dio a Suzuka 1988

Dopo la vittoria, Ayrton Senna, in conferenza stampa ha commentato: “Ho iniziato a ringraziare durante l’ultimo giro. Ho ringraziato Dio, è stato lui che mi ha fatto vincere, è stato incredibile. Non potevo credere che avrei vinto il campionato, nonostante tutta l’ansia e la tensione. Ho sentito la presenza di Dio. Ho visto Dio, è stato un momento davvero speciale per me. Una sensazione indescrivibile.

Provo una pace immensa, come se qualcuno mi avesse tolto un peso enorme dalle spalle e dalla testa. È difficile capire cosa significhi essere un campione del mondo, la gara è stata difficilissima: la partenza sbagliata, i sorpassi, la pioggia, ho dovuto spingere e prendere molti rischi”.

Senna confessò di aver visto Dio tra le nuvole del cielo di Suzuka. A seguito di queste dichiarazioni, le parole del brasiliano, furono commentate negli anni a seguire in modo diverso. Venne etichettato come un pilota mistico, ma più che altro criticato e definito fanatico. Dopo questo episodio, Ayrton non parlò più della sua fede religiosa.