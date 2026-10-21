Ayrton Senna “In viaggio con Ayrton”: Suzuka 1990, la rivincita di Senna

Suzuka e l’origine dell’antagonismo

Il GP di Suzuka 1990, ancora oggi causa di forti polemiche, segnò definitivamente la rivalità tra Senna e Prost. Ha diviso gli appassionati e lasciato un ricordo indelebile nella storia della Formula 1. Ma per capirne l’importanza, dobbiamo tornare indietro di un anno.

Il 1989 fu un anno controverso per il team McLaren, giunto al punto di rottura proprio sul circuito di Suzuka. Alain Prost e Ayrton Senna erano in lotta per il titolo mondiale, e nessuno dei due voleva perdere. Senna anche in quell’occasione era il poleman ma allo start Prost lo brucia e si porta in testa alla gara. Al 47mo giro il professore vede dagli specchietti il casco giallo del Paulista che lo tallona, e con grande difficoltà riesce a contrastarlo.

Alla curva del “Triangolo Casio”, Senna trova uno spiraglio e si infila per passare Prost. Il francese intuisce in ritardo la mossa del brasiliano e tenta di bloccagli la strada, chiudendo la curva. Ma purtroppo avviene una collisione.

Entrambi finiscono fuori pista, ma Senna riesce a ripartire e dopo una clamorosa rimonta, coronata con la vittoria, arriva la squalifica. Prost diventa così campione del mondo 1989, ma il brasiliano non digerisce la decisione di Balestre, presidente FISA. La polemica si trascinò per tutto l’inverno, Senna subì una multa di 100.000 dollari ed il ritiro della super licenza, in quanto ritenuto pericoloso per gli altri piloti.

La questione si risolse solo a febbraio, quando la McLaren inviò una lettera di scuse alla FISA, in accordo con il brasiliano. Senna poté in questo modo, partecipare al Campionato 1990 con Prost nuovo pilota della Ferrari.

A Suzuka 1990 Senna cerca il riscatto

Il Campionato 1990 fu molto combattuto. La Ferrari quell’anno era veramente competitiva, e mise i bastoni tra le ruote alla McLaren, con Senna favorito per la conquista del mondiale. Arrivati di nuovo a Suzuka, Ayrton è in testa alla classifica piloti, ma Alain è poco dietro di lui, deciso a non farsi sfuggire la vittoria per poter riaprire la corsa al titolo. A distanza di un anno, il brasiliano rivendicava ancora l’ingiustizia subita, convinto di essere stato vittima di un complotto per favorire Prost.

Dopo le qualifiche del sabato, avendo conquistato la pole come l’anno precedente, Senna chiese alla direzione di gara il diritto di partire dal lato più pulito e con maggiore asfalto, ovvero quello sinistro. Un qualcosa che, però, gli venne negato e fu altra benzina buttata su un fuoco che persisteva da un anno. Convinto che volessero portargli via il titolo come la stagione precedente, decise che non avrebbe permesso a Prost di superarlo, in nessuna circostanza. Il Campionato sarebbe stato suo se Prost non terminava la gara.

Il 21 ottobre 1990 ha inizio il GP di Suzuka. Come la replica di un film già visto, il francese parte in seconda posizione dal lato pulito, pronto a rubare la leadership al brasiliano. Allo start come da previsione,il professore scatta meglio e tenta la fuga. Ma Senna, come se Prost non esistesse, prende la traiettoria interna e, lanciato a 250 km/h, affronta la curva e va a impattare con la Ferrari n.1. Le vetture finiscono entrambe nella via di fuga e il GP di Suzuka 1990 regala a Senna il suo secondo titolo mondiale.

La delusione di Prost

La gara per i due piloti durò solo sette secondi. Prost, furioso, si diresse ai box Ferrari, pronto a reclamare eventuali penalità ma, a seguito delle vicende accadute l’anno precedente, la FIA non intervenne e lasciò a Senna la vittoria del titolo.

Il GP di Suzuka 1990 terminò con una doppietta della Benetton con Piquet e Moreno e in terza posizione, per la prima volta, salì un pilota giapponese, Suzuki della Larrusse. Prost dopo l’accaduto dichiarò: “Non mi aspettavo che mi buttasse subito fuori in quella maniera. Avevo fatto una partenza perfetta. Se fossi riuscito a scappare non mi avrebbe più visto perché la Ferrari era superiore. In ogni caso Senna ha mostrato il suo vero volto, quello di un pilota antisportivo che vuole vincere a tutti i costi. Chi è davanti ha il diritto di impostare la propria traiettoria”.

Per quanto riguarda Senna, decisamente più tranquillo, disse: ” Prost mi ha stretto troppo e ci siamo toccati. Mi spiace che il campionato sia finito così. Io però ero all’interno della curva e non potevo certo buttarmi nel prato per farlo passare. Non mi sembra affatto corretto che adesso si incolpi me. Io ero in pole position e sono stato costretto a partire dalla parte sbagliata, vale a dire dove la pista è sporca“.

Suzuka 1990 fu una rivincita che Senna si prese per il torto subito l’anno precedente. Ma con questa azione, confermata in seguito come scelta voluta, rovinò un’annata splendida e si rese conto di non aver vinto il Campionato in modo pulito.