Dichiarazioni Jorge Martín punta alla Malesia: «Impossibile fare previsioni»

Jorge Martín, obiettivo Malesia: il rientro dopo la frattura

Jorge Martín guarda al Gran Premio della Malesia con l’obiettivo di tornare in pista dopo la frattura riportata al braccio destro nella Sprint in Australia. Gli esami hanno escluso la necessità di un intervento chirurgico, ma una vecchia lesione all’ulna, riacutizzatasi dopo la caduta, complica il recupero. Il pilota Aprilia si sottoporrà a trattamenti specifici per provare a essere presente a Sepang. La decisione definitiva sulla sua partecipazione spetterà allo staff medico della MotoGP.

La caduta in Australia e la diagnosi: frattura al polso per Martín

Jorge Martín ha riportato una frattura al radio del polso destro in seguito alla violenta caduta avvenuta durante la Sprint del Gran Premio d’Australia. Il pilota Aprilia stava lottando con Marc Márquez per la vittoria quando è finito nella ghiaia ad alta velocità, perdendo anche la leadership del Mondiale.

L’infortunio lo ha costretto a rinunciare alla gara domenicale di Phillip Island. Gli ulteriori esami TAC hanno escluso una seconda frattura sospettata inizialmente e confermato che quella al radio non presenta dislocazione. Una notizia incoraggiante, che ha permesso di escludere, almeno per il momento, la necessità di un intervento chirurgico.

Aprilia, segnali positivi per Jorge Martín

Aprilia guarda con cauto ottimismo al recupero di Jorge Martín in vista del Gran Premio della Malesia. Il team manager Paolo Bonora ha confermato che, al momento, non sembra necessario un intervento chirurgico, sottolineando come le condizioni del pilota siano apparse incoraggianti nelle ore successive alla caduta.

«Al momento sembra che non sia necessario un intervento chirurgico. È una notizia positiva», ha dichiarato Bonora, evidenziando però la necessità di attendere ulteriori aggiornamenti medici per capire come evolverà la situazione.

La squadra continuerà quindi a monitorare il recupero dello spagnolo nei prossimi giorni, senza anticipare conclusioni sulla sua effettiva disponibilità per il weekend di Sepang. L’obiettivo è permettergli di tornare in pista il prima possibile, ma la priorità resta seguire le indicazioni dello staff medico e valutare attentamente le sue condizioni fisiche.

GP Malesia, Aprilia lavora per il rientro di Martín

Jorge Martín non vuole arrendersi e punta a tornare in pista già nel Gran Premio della Malesia. Aprilia sta lavorando per permettergli di partecipare alla prima sessione di prove libere, in programma venerdì a Sepang, anche se la sua presenza resta subordinata all’evoluzione dell’infortunio e al via libera dei medici.

Paolo Bonora ha confermato la volontà della squadra di fare il possibile per raggiungere questo obiettivo, sottolineando però che sarà necessario attendere gli aggiornamenti sulle condizioni del pilota. «Lavoreremo per riuscirci. Assolutamente, lavoreremo per questo obiettivo. Ed è lui il primo a impegnarsi per raggiungerlo», ha spiegato il team manager Aprilia.

Jorge Martín, recupero giorno per giorno in vista di Sepang

Martín sta seguendo un programma di recupero specifico e potrà contare sul supporto del suo fisioterapista di fiducia, Aitor Tomás, atteso in Malesia per aiutarlo ad affrontare il fine settimana nelle migliori condizioni possibili. «Sto ricevendo le cure necessarie per recuperare dall’infortunio e arrivare a Sepang nelle migliori condizioni possibili», ha dichiarato il pilota Aprilia. Sulle possibilità di rientro, tuttavia, lo spagnolo mantiene la prudenza: «È impossibile fare previsioni. Dobbiamo valutare la situazione giorno per giorno».

La decisione definitiva spetterà al direttore medico della MotoGP, il dottor Angel Charte, che dovrà valutare se il pilota sarà nelle condizioni di affrontare le sollecitazioni fisiche richieste dalla guida di una MotoGP. L’assenza di una frattura scomposta e la mancata necessità di un intervento chirurgico rappresentano segnali positivi, ma non garantiscono il via libera per tornare in pista a Sepang.

MotoGP, Martín insegue Márquez: 10 punti da recuperare

Dopo la Sprint di Phillip Island, Jorge Martín si trova a 10 punti da Marc Márquez. L’annullamento della gara domenicale per il maltempo ha lasciato invariato il distacco tra i due, mantenendo aperta la lotta per il titolo.

Restano quattro Gran Premi, Qatar permettendo, e 148 punti disponibili. Per Martín, tornare in pista a Sepang potrebbe essere importante per continuare la rincorsa al Mondiale, ma molto dipenderà dall’evoluzione dell’infortunio e dalla possibilità di gareggiare senza compromettere il recupero.

Jorge Martín, il rientro a Sepang resta in dubbio

Il Gran Premio della Malesia rappresenta un appuntamento importante per Jorge Martín, che vuole tornare in pista nonostante la frattura al polso destro. Aprilia ha mostrato ottimismo sulla possibilità di recupero, ma la priorità resta verificare che il pilota sia nelle condizioni di affrontare un weekend di gara senza correre rischi eccessivi.

Con il titolo mondiale ancora in palio e quattro appuntamenti da disputare, ogni punto può fare la differenza. La partecipazione a Sepang, tuttavia, non è soltanto una questione di classifica: sarà l’evoluzione dell’infortunio a stabilire se Martín potrà davvero riprendere il proprio posto in griglia. Per ora, l’obiettivo è chiaro, ma servirà il via libera dei medici prima di trasformare le speranze in una certezza.