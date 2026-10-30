Curiosità dalla Formula 1 Kimi Antonelli febbricitante: le sue condizioni in vista delle libere

Kimi Antonelli fermato dalla febbre: ha saltato il Media Day e farà di tutto per recuperare per le libere

Il weekend del Gran Premio del Messico si apre con il brivido per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes, a un passo dalla conquista del titolo mondiale di Formula 1, è stato colpito da un’infezione virale che lo ha costretto a saltare gli impegni ufficiali della vigilia. Nonostante qualche apprensione iniziale, le notizie che arrivano dall’Autodromo Hermanos Rodríguez confermano che la situazione è sotto controllo e che Kimi Antonelli è pronto a scendere in pista per le prime libere.

Un’influenza improvvisa ha costretto al pilota italiano a dare forfait durante il tradizionale Media Day del giovedì. Lo staff medico della Mercedes, d’accordo con la Federazione, ha preferito concedere un giorno di assoluto riposo al pilota. Per favorire il recupero fisico ed il ritorno in pista nrel più breve tempo possibile.

Il programma Mercedes ed il countdown per il Mondiale del talento italiano

La febbre e i postumi dell’influenza non dovrebbero impedire al portacolori della Mercedes di partecipare regolarmente al programma del venerdì. Dalle ultime indicazioni provenienti dal box tedesco, le condizioni di Antonelli sono in netto miglioramento. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, il pilota italiano regolerà il sedile della sua monoposto per prendere parte alle prove libere del GP del Messico, primo test fondamentale su un tracciato unico come quello di Città del Messico, caratterizzato dalla gestione dell’aria rarefatta ad alta quota.

L’attenzione mediatica intorno al talento di casa Mercedes è ai massimi livelli. Dopo lo straordinario percorso stagionale e i recenti successi, Antonelli si presenta in Messico con il primo, vero match point iridato. Gli appassionati e i tifosi italiani attendono con trepidazione di vederlo all’opera: smaltiti i fastidi influenzali. L’obiettivo di Kimi resta quello di concentrarsi unicamente sulla pista per chiudere i conti e scrivere una pagina straordinaria della storia recente della Formula 1.