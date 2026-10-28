Analisi della redazione La Formula 1 e i limiti del corpo umano

Piloti e limiti del corpo umano: l’angolo cieco della FIA

Nella Formula 1 di oggi, vibrazioni e sospensioni estreme spingono i piloti oltre i limiti del corpo umano. Tra antidolorifici e asfalti sconnessi, il pilota è diventato l’ultimo ammortizzatore di vetture sempre più rigide. Carlos Sainz non ha risparmiato critiche all’asfalto del Circuit of the Americas di Austin: “Mi sembra di correre la Dakar, come mio padre”. Il riferimento è a Carlos Sainz senior, quattro volte vincitore della Dakar, che di sobbalzi se ne intende.

Lo spagnolo non è stato l’unico a lamentarsi. Lando Norris ha raccontato di aver dovuto prendere l’ibuprofene per alleviare il dolore. Max Verstappen ha invece confessato di avere un problema alla colonna vertebrale e di assumere analgesici regolarmente. Il corpo umano ha i suoi limiti: sopporta determinate forze e sforzi e resiste a un certo intervallo di temperature. Quando si superano questi limiti, però, le conseguenze sono evidenti.

Sono i piloti a pagare fisicamente la ricerca della prestazione estrema. Gli ingegneri inseguono il comportamento ottimale delle monoposto, ma non sempre tengono presente che, alla fine, è un essere umano a subirne le conseguenze. Ormai il problema non sono tanto le forze G, un fenomeno più o meno sotto controllo, quanto le vibrazioni. Finora la FIA ha puntato soprattutto sulla sicurezza passiva e sulla protezione dei piloti in caso di impatto. Ha prestato invece meno attenzione alle sollecitazioni che vanno oltre l’incidente.

Dal porpoising alle vibrazioni

Nel 2022 il porpoising, il violento rimbalzo aerodinamico delle monoposto a effetto suolo, ha messo a dura prova la salute dei piloti. Molti hanno accusato forti dolori a testa e schiena, disturbi visivi e un generale sfinimento fisico. Per far funzionare l’aerodinamica, le vetture avevano bisogno di un’altezza da terra minima e costante. I team la ottenevano con assetti ed escursioni delle sospensioni estremamente rigidi. Vibrazioni e urti su dossi e cordoli hanno provocato traumi tali da compromettere persino la vita intima dei piloti per giorni dopo le gare.

Alla fine la FIA ha dovuto intervenire con una direttiva tecnica, la TD39, che dal Gran Premio del Belgio 2022 ha introdotto un limite alle oscillazioni verticali. Come ha spiegato Ross Brawn, allora direttore sportivo della Formula 1, nessuno aveva previsto il problema. La galleria del vento non poteva simularlo. Inoltre, nei team mancavano tecnici con la memoria storica della prima era dell’effetto suolo, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta.

L’era delle vibrazioni: piloti e limiti del corpo umano

Vibrazioni e sollecitazioni fisiche sono una sfida critica per il Motorsport moderno: minacciano sia l’affidabilità meccanica sia l’incolumità dei piloti. Alonso e Stroll hanno perso sensibilità alle mani a causa delle vibrazioni dei motori Honda, mentre i dossi di Austin hanno messo a dura prova la colonna vertebrale. Anche con una preparazione atletica estrema, il corpo umano mostra limiti fisiologici insormontabili. Nei rally raid come la Dakar, l’alto rischio di lesioni spinali ha spinto la FIA a imporre sedili ad assorbimento d’urto, simili alle strutture deformabili salvavita.

L’incapacità biologica di sostenere sforzi continui è emersa anche in altre occasioni. Nel 2001, in Texas, la CART ha cancellato la gara del Texas Motor Speedway poche ore prima del via. Ben 21 piloti su 25 avevano accusato forti vertigini, provocate dalle forze G prolungate sull’ovale ad alta inclinazione. In passato, inoltre, le posizioni di guida innaturali imposte dall’aerodinamica hanno causato crampi.

Massaggi o cure palliative?

I piloti cercano di alleviare questi problemi con i massaggi, una soluzione dall’effetto breve. I disturbi non colpiscono tutti allo stesso modo, perché ogni corpo è diverso, ma i limiti fisici sono evidenti. I team di Formula 1 hanno chiesto di reintrodurre le sospensioni attive nel regolamento attuale, ma la FIA ha respinto la richiesta. Probabilmente avrebbero attenuato alcuni dei problemi fisici dei piloti. È molto più probabile, però, che gli ingegneri le avrebbero sfruttate per migliorare le prestazioni, con disturbi uguali o addirittura peggiori.

Oggi un’altra preoccupazione riguarda il caldo. Nel Gran Premio del Qatar 2023 Logan Sargeant si è ritirato per disidratazione ed Esteban Ocon ha vomitato nel casco. Dal 2025, quando la FIA dichiara il rischio caldo, i piloti possono indossare i gilet refrigeranti per evitare svenimenti o capogiri. Qualche anno fa la FIA ha introdotto anche misure per ridurre la temperatura nell’abitacolo, soprattutto nella zona delle gambe. In alcune categorie, inoltre, il regolamento impone un limite di temperatura nell’abitacolo oppure sistemi di ventilazione o di aria condizionata.

Resta però una domanda in sospeso: servirebbe una regola che limiti la rigidità delle sospensioni e imponga una corsa minima?

Alondra Macedo