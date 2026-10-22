Curiosità dalla Formula 1 La livrea speciale della Ferrari mostra ciò che non si vede

Ad Austin la livrea speciale della Ferrari porta in pista schizzi e disegni tecnici

La livrea speciale della Ferrari non celebra un anniversario né un risultato, ma mostra schizzi, disegni tecnici e riferimenti progettuali che di solito restano sotto la carrozzeria. Le SF-26 di Leclerc e Hamilton scenderanno in pista da venerdì per raccontare il lavoro che porta alla nascita della monoposto. Il progetto, nato con HP, title partner del team, parte da un’idea semplice: ogni Ferrari nasce su un foglio bianco.

Le zone bianche della vettura sono il punto in cui il progetto si legge meglio. Sul cofano motore compare uno schema ispirato a cambio e motore, con tutta la parte ibrida associata, e lo stesso linguaggio prosegue attorno all’abitacolo. Il rosso resta sul resto della carrozzeria e il logo HP occupa il centro del cofano. Anche Hamilton e Leclerc cambiano look, con tute molto più bianche del solito e scarpe in tinta.

Lo schema non riprende una configurazione recentissima, perché mettere sul cofano la soluzione su cui si lavora oggi sarebbe un regalo ai rivali. È facile intuire che la Ferrari abbia scelto il disegno tecnico più come immagine che come informazione. Il risultato è un omaggio a designer e ingegneri, rafforzato dalle foto ufficiali con ritratti d’epoca alle pareti dello studio.

Silvia Cavallaro, Head of Color and Trim della Scuderia, ha spiegato: “Ogni Ferrari nasce dalla creatività, dagli schizzi e dalle competenze ingegneristiche molto prima di arrivare in pista”. È la parte che di solito nessuno vede. Questa livrea speciale la porta in primo piano, come una specie di tavola da disegno in movimento.

Dall’inchiostro invisibile alla pellicola, cosa ci mette HP

Il dettaglio più curioso non riguarda le vetture che gireranno ad Austin. Esiste una seconda monoposto, destinata all’esposizione, con grafiche nascoste che diventano blu fluorescente sotto la luce ultravioletta. Per ottenerle HP ha adattato un inchiostro già esistente alla pressa digitale HP Indigo 200K. Le due SF-26 in pista usano invece la tecnologia HP Latex, pensata per resistere a calore, movimentazione e manutenzione di un intero weekend.

Il lavoro creativo è tutto di Ferrari, che ha concepito e disegnato la livrea, mentre a HP spettano stampa, materiali e applicazione. Gli ingegneri Ferrari di Maranello e quelli HP di Barcellona hanno lavorato su più cicli di prove. Le workstation HP Z hanno poi permesso di mappare il disegno sulla carrozzeria prima della produzione. Anneliese Olson, presidente della divisione Imaging, Printing and Solutions, ha raccontato: “Gli ingegneri HP di stampa e scienza del colore hanno lavorato fianco a fianco con i designer e gli ingegneri Ferrari fin dall’inizio”.

Per HP, del resto, è anche un laboratorio. Le prove su primer, inchiostri e materiali di rivestimento potrebbero servire a progetti futuri per i clienti, dalle etichette agli imballaggi flessibili. La strada l’aveva già aperta la pellicola di Miami nel 2025, con le prime grafiche asimmetriche della Scuderia. Quel materiale era fino al 14% più leggero e al 17% più sottile della versione precedente. Ad Austin il banco di prova riguarda invece disegni molto fitti su superfici complesse.

Cinque squadre cambiano veste, una sola racconta il progetto

Quella della Ferrari non è l’unica veste speciale del weekend, perché cinque squadre su undici cambiano look ad Austin. La Mercedes porta il blu del servizio di personalizzazione MANUFAKTUR sul musetto della W17. L’Aston Martin festeggia cinque anni di partnership con Cognizant e la Haas sfoggia un Godzilla legato al film Godzilla Minus Zero. Da parte sua, la Cadillac punta su grafiche texane ispirate all’abbigliamento western, mentre la Red Bull lascia la monoposto com’è.

Quasi tutte hanno quindi uno scopo commerciale o celebrativo, ed è Ferrari a scegliere una strada diversa. A Monza, con la prima livrea speciale del 2026, aveva reso omaggio a Michael Schumacher con un disegno ispirato alla F310 del 1996. Ad Austin, invece, la Ferrari ci mostra il dietro le quinte, il lavoro di chi la monoposto la disegna. Il passaggio dalla nostalgia al processo è anche una scelta di immagine.

La livrea speciale della Ferrari non basta, ad Austin serve la prestazione

In pista Ferrari arriva con numeri solidi. La Scuderia è seconda con 444 punti nel Campionato Costruttori, 105 in più della McLaren terza. In stagione ha ottenuto due vittorie, in Austria e in Gran Bretagna. Hamilton è terzo nel Campionato Piloti con 229 punti, davanti ai 215 di Leclerc. Dall’Ungheria a Singapore, Baku esclusa, la Ferrari ha la distanza media dalla pole più bassa del lotto: 0,184 secondi contro gli 0,189 della Mercedes.

Il weekend è anche quello del quarto pacchetto aerodinamico della stagione. Per il Team Principal Fred Vasseur l’obiettivo è “mettere insieme un’altra prestazione solida in ogni ambito”, su una delle piste più impegnative del calendario. È una richiesta ampia, che pretende dalla vettura di andare bene ovunque. Il team, ha aggiunto Vasseur, ha lavorato duro per consolidare i progressi mostrati nelle ultime gare.

Nel 2024 il Texas ha visto Leclerc vincere davanti a Sainz in una doppietta Ferrari. Con le regole tecniche del 2026, però, il confronto è tutto nuovo. I disegni sul cofano mostrano l’ingegneria che di solito non si vede, ma per la Ferrari conterà quella che si vede in pista. Il weekend ci dirà se il progetto rende davvero.

Camilla Trivellato