Dichiarazioni LN4 Fusion in Formula 2: attesa la scelta per il 2027

Il futuro del team LN4 Fusion in Formula 2

Il nuovo team LN4 Fusion attende con trepidazione la decisione ufficiale sulla propria ammissione al campionato di Formula 2 per il 2027. La scuderia fondata da Lando Norris ha già presentato una formale richiesta di licenza per accedere alla prestigiosa categoria propedeutica.

L’organizzazione del campionato è ormai vicina al momento decisivo per selezionare le squadre ammesse nel triennio compreso tra il 2027 e il 2029. “Effettuiamo una nuova selezione ogni tre anni, ed è la fase in cui ci troviamo ora”, ha spiegato Bruno Michel, CEO della Formula 2. Lo stesso CEO ha indicato i tempi e ha dichiarato: “Presenteremo l’elenco dei team entro un mese o un mese e mezzo. Il team di Lando Norris ha fatto richiesta per una licenza e la stiamo esaminando come qualsiasi altra domanda”.

Il dirigente ha evidenziato l’elevato interesse attorno alla categoria: “Ci sono molte squadre che vorrebbero entrare in Formula 2 al momento”. Tuttavia, il campionato non intende ampliare la griglia per tutelare gli attuali partecipanti. “Non aumenteremo il numero di team, perché è importante per la stabilità finanziaria delle squadre”, ha sottolineato il CEO della categoria propedeutica.

“Inoltre, ritengo che 22 piloti in Formula 2 siano sufficienti, visto che ce ne sono 22 anche in Formula 1. Diciamo che è risaputo che alcuni anni ci saranno sedili liberi nel Circus e in altri sarà più difficile”, ha aggiunto il responsabile del campionato. “Dobbiamo quindi prestare molta attenzione. Manterremo lo stesso numero di squadre e i risultati di questa selezione arriveranno molto presto”.

L’ambizioso progetto sportivo di LN4 Fusion

Norris ha lanciato LN4 Fusion all’inizio di settembre. Il team ha confermato di aver rilevato gli asset di AIX Racing e che avrebbe fatto domanda per entrare in Formula 2. Ha inoltre garantito un posto in Formula 3 fino alla fine del 2027, con Gabriel Gomez e James Egozi confermati alla guida. Ma l’obiettivo del Campione del Mondo in carica è offrire ad altri piloti la stessa opportunità che ha avuto lui.

“È stato molto speciale guardarmi indietro e sentire queste storie”, ha dichiarato. “Immagino che al momento non ci si pensi davvero, ma vedere il proprio nome scritto da qualche parte, specialmente per un bel motivo, è qualcosa di cui essere molto orgogliosi. Sono felice di essere stato il primo di quello che sarà un lungo elenco”.

Spiegando le ragioni che l’hanno spinto a fondare la squadra, il pilota britannico ha aggiunto: “Sono stato davvero fortunato ad avere persone straordinarie al mio fianco nel corso della mia carriera, e so bene che per arrivare in Formula 1 ci vuole molto più del solo talento. Hai bisogno delle persone giuste intorno a te, che ti diano il dovuto supporto e le opportune occasioni nel momento ideale”.

Ma già tra pochi giorni la concentrazione di Lando sarà di nuovo totalmente rivolta alla pista. Il pilota britannico si appresta infatti ad affrontare l’impegnativo weekend del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin. Attualmente Norris occupa la sesta posizione nella classifica generale piloti con 201 punti conquistati. Il Campione del Mondo in carica cercherà di cogliere un grande risultato in gara, in attesa di conoscere il destino del suo team.

Valentina Pianu