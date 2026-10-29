Dichiarazioni Martín non si arrende: in Malesia con il braccio fratturato

Martín GP Malesia: il ritorno in pista dopo l’infortunio

Il GP della Malesia si apre con una sfida fisica molto difficile per il pilota Aprilia, Jorge Martín. Dopo la caduta nella Sprint del Gran Premio d’Australia, lo spagnolo ha riportato una frattura al radio del braccio destro. Nonostante l’infortunio, è arrivato a Sepang con l’intenzione di provare a correre e difendere le proprie possibilità nel Mondiale.

Giovedì, Martín ha superato il primo controllo medico ed è stato dichiarato idoneo a partecipare alla prima sessione di prove libere. La valutazione, però, non garantisce la sua presenza per tutto il fine settimana. I medici lo visiteranno nuovamente dopo la sessione per verificare le sue condizioni.

“Proverò a guidare con il polso rotto, quindi sarà sicuramente molto difficile e doloroso”, ha spiegato il pilota spagnolo. La sua priorità sarà capire come reagirà il braccio una volta salito sulla moto, senza anticipare decisioni sulla Sprint o sulla gara di domenica.

Il braccio destro è un limite importante a Sepang

Il problema non riguarda soltanto il dolore. La frattura interessa il radio del braccio destro, l’osso dell’avambraccio che si trova sul lato del pollice. Per un pilota di MotoGP, questa zona è fondamentale perché la mano destra controlla sia l’acceleratore sia il freno anteriore.

Il circuito di Sepang presenta inoltre numerose curve a destra. Martín dovrà quindi capire quanto l’infortunio limiterà i movimenti e la capacità di gestire la frenata. Anche piccoli problemi nella presa o nella forza della mano potrebbero rendere più complicata la guida.

Il pilota ha raccontato quanto la lesione condizioni anche le normali attività quotidiane. “Non riesco ancora a lavarmi i denti con la mano destra. Uso la sinistra, quindi non riesco quasi a fare nulla”, ha ammesso. Nonostante questo, ha seguito un programma intensivo di terapie con il fisioterapista per arrivare in Malesia nelle migliori condizioni possibili.

Martín GP Malesia: il Mondiale spinge a provarci

La scelta di raggiungere Sepang è legata anche alla situazione in classifica. Martín si trova a dieci punti da Marc Márquez nella lotta per il titolo piloti. Rinunciare al Gran Premio potrebbe quindi costargli terreno prezioso in una fase decisiva della stagione.

“Ci proverò sicuramente perché sono in lotta per il titolo. Altrimenti sarei a casa con il braccio ingessato per un mese”, ha dichiarato. Lo spagnolo ha comunque chiarito di non voler fare previsioni prima di aver provato la moto. Le sensazioni in pista saranno decisive per capire se potrà proseguire il weekend.

La prudenza resta necessaria. Martín non si sente ancora pienamente sicuro di poter affrontare una gara e preferisce valutare la situazione sessione dopo sessione. La sua presenza in pista rappresenta già un primo passo, ma non elimina le difficoltà legate all’infortunio.

La decisione arriverà dopo le prime prove

Il primo obiettivo sarà completare le FP1 e capire quanto la frattura condizioni il suo stile di guida. Dopo la sessione, il personale medico valuterà nuovamente le sue condizioni prima di consentirgli di proseguire. Anche le sensazioni del pilota avranno un ruolo importante nella decisione.

Per Aprilia, il ritorno di Martín rappresenta un’opportunità per restare nella lotta mondiale, ma la priorità sarà valutare la sua capacità di guidare senza aggravare la situazione. Il dolore e la limitazione del braccio potrebbero influenzare non soltanto il ritmo, ma anche la gestione delle frenate e dei cambi di direzione.

Il weekend malese si apre quindi con molti interrogativi. Martín vuole provarci per non perdere terreno da Márquez, ma sa che la frattura al radio renderà ogni giro una prova impegnativa. Solo dopo aver guidato a Sepang sarà possibile capire se potrà continuare il Gran Premio.

Sara Pasqualotto