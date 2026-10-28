Formula 1 GP Messico: Minì debutta con l’Alpine, Colapinto e Russell fuori dalle FP1

Debutto di Minì con l’Alpine nelle FP1 del Messico, Colapinto e Russell lasciano la vettura ai rookie

Il debutto di Gabriele Minì con l’Alpine arriva venerdì, nelle prime libere del Gran Premio del Messico. Il pilota italiano guiderà la vettura di Franco Colapinto nella sessione in programma alle 19.30 italiane all’Autodromo Hermanos Rodríguez. Per lui sarà la prima sessione ufficiale al volante di una monoposto attuale, molto diversa dalle vetture usate finora nei test.

Minì è quarto in classifica in Formula 2 e coltiva speranze di titolo sottilissime, sempre che gli ultimi due round si disputino. Fa parte del programma Alpine dal 2023, dopo il secondo posto nella Formula Regional europea, ed è stato vicecampione anche in Formula 3. Nel frattempo ha accumulato esperienza con le vecchie monoposto del programma TPC (Testing of Previous Cars). E non nasconde l’emozione: “Non vedo l’ora di salire sulla A526 e di partecipare alla mia prima FP1 in Formula 1”.

Rookie obbligatori, titolari a guardare

Dietro il debutto di Minì con l’Alpine c’è un obbligo del regolamento sportivo. Ogni squadra deve schierare piloti con al massimo due Gran Premi all’attivo in quattro sessioni di FP1 a stagione, due per ciascuna vettura. A questo punto dell’anno le occasioni si stringono, e per l’Alpine questa è la terza uscita da esordiente.

Il caso di Paul Aron racconta un mercato dei giovani affollato. Quest’anno la riserva dell’Alpine è scesa in pista quattro volte. Con la sua squadra ha girato in Ungheria e a Monza, con l’Audi, che lo aveva in prestito, a Barcellona e al Red Bull Ring. Con Minì l’Alpine arriva a tre sessioni su quattro, quindi ne resta ancora una da assegnare.

Anche gli altri team seguono lo stesso copione. Luke Browning subentra ad Alex Albon sulla Williams in Messico e a Carlos Sainz in Brasile. Il britannico copre così tutte le sessioni da rookie della squadra quest’anno. Alla Haas tocca a Ryo Hirakawa, che prende il posto di Esteban Ocon per la sua nona FP1 in carriera. La squadra ha già scelto Rafael Camara per il 2027 dopo i test comparativi, quindi per il giapponese è una vetrina in più.

L’Audi segue la stessa strada con Freddie Slater, in pista in Messico e in Brasile. E i titolari ne pagano il conto. Il Messico adotta il formato classico con tre sessioni di libere. L’aria rarefatta a circa 2.200 metri, però, impone configurazioni ad alto carico e attenzione al raffreddamento. Chi cede la vettura in FP1 ha quindi solo due sessioni per trovare l’assetto prima delle qualifiche.

Russell cede la Mercedes nel momento più difficile

George Russell è il caso più delicato. Dopo la gara opaca di Austin, chiusa all’ottavo posto, l’inglese ha parlato di “6 giri buoni, 50 male”. Non ha trovato una spiegazione chiara al divario di oltre cinquanta secondi da Antonelli. Adesso lascia la W17 a Frederik Vesti proprio quando avrebbe bisogno di chilometri per capire cosa non va.

La Mercedes, intanto, non perde fiducia in lui. Toto Wolff ha escluso un problema di velocità pura: “Non è più lento di mezzo secondo rispetto ad Antonelli”. Il Team Principal ha anche assicurato che Russell può vincere già nel 2027. Una difesa che pesa, perché l’inglese ripartirà dalle FP2 senza aver girato nella prima sessione.

Per la Mercedes, però, il calcolo è diverso. Vesti guiderà per la prima volta la vettura di Russell. Sarà la sua terza uscita stagionale, dopo quelle con la monoposto di Antonelli a Barcellona e in Ungheria. Il vice direttore tecnico Simone Resta lo definisce un ponte ideale tra le prestazioni in pista e il lavoro al simulatore. Il danese ha voluto ringraziare il titolare: “Un enorme grazie a George per avermi lasciato guidare la sua vettura”. E non sarà l’ultima volta: Russell dovrà cedere il sedile ancora una volta prima della fine della stagione.

Il venerdì messicano avrà così due volti. Da una parte Minì vive il debutto con l’Alpine e mette alla prova la A526, con l’obiettivo di raccogliere dati utili a Gasly e Colapinto. Dall’altra Russell aspetta le FP2 per provare a ritrovare il ritmo perso ad Austin. Lì la Mercedes, con i dati di Vesti già in mano, potrà iniziare a capire cosa non ha funzionato in Texas.

Camilla Trivellato