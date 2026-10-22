Dichiarazioni MotoGP addio a Phillip Island: i piloti sono delusi

La MotoGP dice addio a Phillip Island

La MotoGP dice addio a Phillip Island, uno dei circuiti più amati e spettacolari dell’intero calendario mondiale. Il Gran Premio d’Australia è l’ultima occasione per la classe regina di correre sullo storico tracciato, prima del trasferimento ad Adelaide previsto per il 2027. Una decisione che lascia l’amaro in bocca a numerosi piloti, legati a una pista capace di regalare emozioni, sorpassi e sfide memorabili.

Phillip Island, un circuito unico nel calendario MotoGP

Situato a sud di Melbourne e affacciato sull’oceano, Phillip Island è da sempre uno dei templi del motociclismo. I suoi 4,4 chilometri alternano curve veloci e continui cambi di pendenza, in un layout che conserva tutto il fascino dei circuiti di vecchia generazione. A rendere speciale questo appuntamento non è soltanto il tracciato, ma anche l’atmosfera di ogni edizione del Gran Premio d’Australia. Il contatto con la natura, il paesaggio mozzafiato e la vicinanza dei tifosi creano un’esperienza difficile da replicare altrove.

Miller e Acosta, il saluto a una pista leggendaria

Tra i piloti più dispiaciuti c’è Jack Miller, unico australiano in griglia. Per il pilota del team Pramac, Phillip Island è una delle piste più iconiche del campionato, teatro di alcune delle gare più memorabili di sempre. Il tracciato premia infatti sensibilità e capacità di guida. Miller ha spiegato: “Phillip Island è quel tipo di tracciato dove, anche se la moto non è a posto al 100%, il pilota può ancora fare la differenza non appena trova il ritmo”.

Anche Pedro Acosta vive con dispiacere la fine di un capitolo importante del Mondiale. Lo spagnolo ha raccontato: “Qui si respira una delle atmosfere più calde di tutta la stagione, con i tifosi praticamente a contatto con noi. E poi la pista fa parte di quel ristretto gruppo di tracciati leggendari del Mondiale, insieme al Mugello o a Jerez”. Per lui l’ultimo appuntamento australiano avrà quindi un sapore agrodolce. Da una parte c’è la bellezza di un fine settimana speciale, dall’altra la consapevolezza che dal prossimo anno mancherà una tappa storica.

Marquez e Martin tra rispetto e passione

Marc Marquez conosce bene il fascino di Phillip Island, dove ha vinto quattro volte in carriera. Lo spagnolo considera il circuito uno dei suoi preferiti, ma sottolinea quanto sia necessario affrontarlo con il massimo rispetto. Le velocità elevate e gli spazi ridotti per recuperare un errore rendono infatti ogni giro particolarmente impegnativo. Marquez ha spiegato: “È uno di quei tracciati per cui noi piloti nutriamo un timore reverenziale; un po’ come Assen, in Olanda: c’è quel tipo di rispetto. L’ultimo settore è quello che fa davvero impressione, specialmente nei primi giri, e continuerà a farlo anche quest’anno”.

Per Jorge Martin, l’addio al circuito australiano significa perdere molto più di una semplice tappa del campionato. Il pilota Aprilia ama guidare su questo tracciato, dove la velocità si unisce alla tecnica e alla sensibilità. A rendere speciale Phillip Island, però, è anche l’ambiente circostante. Martin ha raccontato: “È velocissima e serve tantissima tecnica per essere rapidi. Da quando sono arrivato qui in Moto3, l’ho sempre amata. E poi c’è il posto: l’atmosfera che si respira è fantastica. Vivi in una casa immersa nella natura, puoi fare surf e staccare la spina. È un posto bellissimo e mi è sempre piaciuto venirci”.

Marini e Bezzecchi, l’ultima occasione per lasciare il segno

Anche Luca Marini ha voluto rendere omaggio a Phillip Island, ricordando le gare spettacolari delle ultime stagioni. Per il pilota Honda il Gran Premio d’Australia è stato spesso uno degli appuntamenti più belli da seguire per pubblico e appassionati. Tra gli elementi più caratteristici c’è anche il trofeo assegnato al vincitore, un premio dal design particolare e dal forte valore simbolico. Il pilota italiano ha raccontato di averlo sempre desiderato, pur non essendo ancora riuscito a salire sul podio australiano. L’ultima occasione rappresenta quindi una motivazione in più per lasciare il segno su una pista che occupa un posto speciale nella storia del motociclismo.

Marco Bezzecchi, che qui nel 2025 ha vinto la Sprint, ha invece sottolineato lo spettacolo garantito dal tracciato: “Di solito, nelle piste belle si vedono sempre gran belle gare. Qui i duelli sono sempre stati spettacolari”. Una caratteristica che ha consolidato la reputazione del circuito tra gli appassionati e gli stessi protagonisti del campionato. Per chi su questo asfalto ha vissuto emozioni importanti, l’addio assume un significato ancora più profondo.

L’addio a Phillip Island lascia un vuoto nella MotoGP

Le parole di Miller, Acosta, Marquez, Martin, Marini e Bezzecchi raccontano una delusione condivisa da gran parte della griglia. Phillip Island non è soltanto un circuito veloce e spettacolare, ma un luogo dove la storia del motociclismo si intreccia con il paesaggio. Il passaggio ad Adelaide porterà inevitabilmente novità e nuove sfide. Il ricordo delle gare australiane resterà però legato ai sorpassi, ai duelli e alle imprese che hanno reso celebre questo tracciato. Per piloti e appassionati, l’ultimo Gran Premio a Phillip Island rappresenta quindi la fine di un’epoca. Un addio che conferma quanto alcune piste riescano a diventare molto più di una tappa del calendario: autentici simboli della MotoGP.

Alessia Prus