Hot Topics MotoGP, cresce la preoccupazione per il Qatar: i piloti chiedono garanzie

MotoGP, il Qatar continua a preoccupare: i piloti chiedono risposte

Il Qatar continua a far discutere ed in MotoGP i piloti chiedono maggiori garanzie. Sono infatti ore di agitazione nel paddock, dove si continua a parlare di un Gran Premio che, inizialmente previsto per aprile a causa del conflitto in Medio Oriente, è ora programmato per il weekend del 6-8 novembre. Nonostante quindi l’appuntamento rimanga in calendario, le tensioni geopolitiche sono tutt’altro che cessate e continuano a preoccupare l’intera griglia.

Ed infatti, durante questo weekend, i piloti della classe regina si sono riuniti per discutere dell’imminente Gran Premio. Ed infatti, nonostante le garanzie del governo del paese, considerate sufficienti dalla Federazione, il paddock continua a chiedere conferme riguardo la propria sicurezza e quella di tutti gli addetti ai lavori.

L’incontro tra i piloti: ecco quali sono state le richieste emerse

I piloti di MotoGP, preoccupati dall’imminente weekend di gara in Qatar, si sono riuniti chiedendo garanzie ulteriori rispetto a quelle date dalla Federazione. In particolare, le loro richieste hanno riguardato vari aspetti riguardanti la competizione ed, in genere, la sicurezza del paddock. Tra le questioni emerse in particolare, ci sono state quelle riguardanti evacuazioni in caso di minacce alla sicurezza, coperture assicurative ed eventuali risarcimenti economici.

Tali quesiti sono stati presentati a Carlos Ezpeleta durante la Safety Commission. Ma si tratta di una vicenda che, con ogni probabilità, non sarà fine a sé stessa. Infatti, potrebbe essere l’avvio della tanto discussa quanto elogiata Associazione dei piloti, ente che potrebbe concretamente difendere i loro interessi durante le varie competizioni. “Nel 2023 si è tentata di avviarla, ma ora abbiamo tutti visto che ne abbiamo bisogno”, ha detto Alex Marquez giovedì. Iniziativa, promossa anche da Pecco Bagnaia che ha aggiunto quanto si renda necessaria tale unione. Sarà l’inizio di un nuovo capitolo per la MotoGP moderna?