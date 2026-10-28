Hot Topics MotoGP | GP Qatar a rischio: piloti chiedono garanzie sulla sicurezza

MotoGP, è scontro sul GP del Qatar: i piloti attendono garanzie sulla sicurezza

Il futuro del GP del Qatar di MotoGP resta in bilico, legato alle garanzie sulla sicurezza chieste dai piloti. Dopo mesi di incertezza, il confronto tra una parte significativa dei piloti e il promotore potrebbe arrivare a una svolta entro le prossime 48 ore. Al centro della trattativa ci sono le condizioni per affrontare la trasferta in un contesto geopolitico ancora delicato. Secondo quanto riportato da Motorsport.com, l’intesa potrebbe arrivare già giovedì, al rientro da Doha di Carlos Ezpeleta. Ezpeleta è vice direttore generale di MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), la società che gestisce i diritti commerciali del Mondiale.

GP del Qatar, la guerra in Medio Oriente alimenta le preoccupazioni

Il Gran Premio del Qatar era inizialmente in calendario a metà aprile. Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran ha però costretto il promotore a rinviarlo all’8 novembre. Le ostilità si sono attenuate rispetto alle fasi iniziali della crisi, ma il quadro internazionale rimane complesso e lontano da una piena normalizzazione. Questa situazione ha alimentato le preoccupazioni all’interno del paddock, con numerosi piloti inizialmente contrari a raggiungere il Qatar senza precise garanzie sulla propria incolumità. Il punto non riguarda soltanto la gara sul circuito di Lusail, ma l’intera trasferta. Contano gli spostamenti internazionali, la permanenza nel Paese e la possibilità di lasciare rapidamente il Qatar qualora il quadro della sicurezza dovesse peggiorare.

MotoGP in Qatar, le garanzie di sicurezza chieste dai piloti

Per la trasferta della MotoGP in Qatar, i rappresentanti dei piloti chiedono a MGPSEG garanzie scritte sulla sicurezza. Il documento allo studio definisce le procedure da seguire in caso di emergenza e comprende tre punti principali:

Un piano di evacuazione specifico , con procedure definite per gestire un eventuale peggioramento della situazione.

, con procedure definite per gestire un eventuale peggioramento della situazione. Coperture assicurative adeguate , in grado di sostenere anche i costi aggiuntivi legati a un’eventuale chiusura dello spazio aereo qatariota.

, in grado di sostenere anche i costi aggiuntivi legati a un’eventuale chiusura dello spazio aereo qatariota. Garanzie per il rimpatrio, così da assicurare ai membri del paddock il rientro nei rispettivi Paesi in uno scenario estremo.

L’obiettivo dei piloti è ottenere impegni formali e verificabili, evitando che eventuali criticità ricadano soltanto sulle singole squadre o sui diretti interessati.

Nuovo incontro a Sepang, il nodo delle responsabilità

La trattativa è proseguita mercoledì con un nuovo incontro negli uffici del circuito di Sepang. Alla riunione hanno preso parte i piloti e numerosi team manager, a conferma di quanto la questione coinvolga l’intero paddock. Carlos Ezpeleta, invece, non era presente perché impegnato a Doha in una conferenza. Secondo Motorsport.com, il confronto si sarebbe svolto in un clima cordiale e costruttivo. Nonostante i segnali positivi, le parti non hanno ancora raggiunto un’intesa definitiva: la decisione resta legata al ritorno del dirigente spagnolo. Il suo coinvolgimento potrebbe consentire di chiarire gli aspetti ancora controversi e individuare una soluzione condivisa.

Il principale ostacolo all’accordo riguarda l’attribuzione delle responsabilità. I piloti vorrebbero che fosse MGPSEG ad assumersi formalmente gli impegni relativi alle garanzie richieste. Il promotore, invece, ritiene di non poter accettare integralmente questa impostazione. Si tratta di un passaggio cruciale. Senza sapere chi debba intervenire e pagare in caso di emergenza, le rassicurazioni potrebbero non bastare a vincere le resistenze di una parte del paddock. Le squadre, poi, si trovano in una posizione particolarmente delicata. Da un lato devono tutelare piloti e personale, dall’altro hanno obblighi contrattuali con il promotore che complicano ogni decisione sulla partecipazione.

Qatar, gli avvisi di viaggio complicano lo scenario

A rendere più difficile la soluzione della disputa contribuiscono anche le indicazioni dei governi. Il Qatar sostiene che la MotoGP possa correre a Lusail con piene garanzie di sicurezza per chi raggiunge il Paese. Molti governi delle nazioni rappresentate nel paddock, però, continuano a sconsigliare i viaggi in Qatar, salvo quelli strettamente necessari. Questa differenza di valutazione crea una zona grigia sul piano operativo e contrattuale. Un avviso di viaggio, infatti, non equivale a un divieto di ingresso o di spostamento. Di conseguenza, le raccomandazioni delle autorità non configurano automaticamente una situazione di forza maggiore. Senza questa clausola, il promotore non potrebbe sciogliere il contratto relativo all’evento senza conseguenze economiche. L’effettiva applicabilità della clausola dipenderebbe comunque dalle condizioni contrattuali e dalle circostanze concrete.

MotoGP e Qatar, garanzie di sicurezza per un rapporto storico

La posta in gioco non riguarda soltanto il calendario del Mondiale. Il Qatar è da anni uno dei partner più importanti della MotoGP. Lusail ospita il Mondiale dal 2004 e per molte stagioni ha aperto il campionato con la sua gara in notturna. Un eventuale mancato svolgimento del GP avrebbe ripercussioni organizzative, economiche e sportive, oltre a pesare sui rapporti tra il promotore e le parti coinvolte. Allo stesso tempo, la tutela della sicurezza di piloti e personale resta centrale, in una fase internazionale in cui le condizioni possono cambiare rapidamente.

La disputa sul GP del Qatar evidenzia la crescente tensione tra MGPSEG e piloti. Il promotore chiede maggiore impegno, mentre i protagonisti del Mondiale pretendono garanzie concrete sulla sicurezza. Nel mezzo restano i team, divisi tra obblighi contrattuali e tutela del personale. Il ritorno di Carlos Ezpeleta da Doha potrebbe rivelarsi decisivo per definire le garanzie di sicurezza e il futuro della MotoGP in Qatar.

Alessia Prus