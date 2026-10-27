Dichiarazioni MotoGP Qatar 2026, Tardozzi difende Marquez

Tardozzi difende Marc Marquez: “Ha chiesto solo garanzie”

Il Gran Premio della MotoGP in Qatar 2026 è al centro delle polemiche per le preoccupazioni legate alla sicurezza in Medio Oriente. Davide Tardozzi, team manager Ducati, ha difeso Marc Marquez dalle critiche, chiarendo che il pilota spagnolo non ha chiesto di rinunciare alla gara, ma soltanto garanzie concrete da parte degli organizzatori prima della trasferta al Lusail International Circuit.

MotoGP Qatar 2026, cresce la preoccupazione

Il Gran Premio del Qatar 2026 resta al centro delle preoccupazioni del paddock a causa delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. La gara, inizialmente prevista in un altro periodo della stagione, è stata rinviata al fine settimana del 6-8 novembre. Nonostante le incertezze, i vertici della MotoGP hanno confermato l’intenzione di mantenere l’evento in calendario. I piloti, tuttavia, chiedono garanzie concrete sulla sicurezza prima di affrontare la trasferta al Lusail International Circuit.

Tardozzi difende Marc Marquez

Dopo le indiscrezioni sulle perplessità espresse da numerosi piloti, l’attenzione si è concentrata su Marc Marquez. Il nove volte campione del mondo aveva preferito non esprimere pubblicamente la propria opinione sul GP del Qatar. A intervenire è stato Davide Tardozzi, team manager Ducati, che ha chiarito come lo spagnolo non abbia mai dichiarato di voler rinunciare alla gara. La sua richiesta, secondo Tardozzi, riguarda esclusivamente le garanzie necessarie per correre in sicurezza.

“Marc è l’unico ad avere il coraggio di parlare”

Tardozzi ha criticato gli altri piloti che, a suo dire, esprimono posizioni molto dure lontano dalle riunioni ufficiali, salvo poi rimanere in silenzio davanti agli organizzatori. “La colpa ricade sempre su Marquez, perché è l’unico a farsi portavoce di tutti gli altri. È lui ad avere il coraggio di parlare“, ha dichiarato il manager Ducati ai microfoni di Sky Sport.

GP Qatar 2026, richiesto un piano di evacuazione

Secondo Tardozzi, Marquez avrebbe proposto di individuare un punto d’incontro con gli organizzatori, definendo procedure precise per affrontare eventuali emergenze durante il Gran Premio del Qatar. “Cerchiamo un punto d’incontro, definiamo degli scenari che includano un piano di evacuazione, un piano B e tutte le condizioni necessarie per correre in sicurezza“, ha spiegato Tardozzi, riassumendo la posizione del pilota spagnolo.

Ducati pronta a correre con le giuste garanzie

Il team manager ha ribadito che la partecipazione al GP del Qatar dipenderà dalle condizioni di sicurezza predisposte dagli organizzatori. La presenza di un piano di evacuazione e di procedure efficaci in caso di emergenza rappresenta un elemento fondamentale. “Se sussistono le necessarie condizioni di sicurezza, compreso un piano di evacuazione e la garanzia che non sorgeranno problemi qualora dovesse accadere qualcosa, allora andremo“, ha affermato Tardozzi.

Uccio Salucci: decidono team e costruttori

Sulla questione è intervenuto anche Uccio Salucci, responsabile del team VR46, sottolineando che piloti e personale tecnico devono poter esprimere liberamente le proprie preoccupazioni. La responsabilità finale sulla partecipazione, tuttavia, coinvolge direttamente le squadre e i costruttori. “È evidente che sia il team ad avere un contratto con gli organizzatori. I piloti, se mi passate il termine, sono dipendenti del team. Pertanto, sebbene l’organizzatore ascolti giustamente le opinioni dei piloti, il suo rapporto contrattuale è con la squadra“.

GP Qatar 2026, la sicurezza resta la priorità

Il dibattito sul Gran Premio del Qatar va oltre la posizione del singolo pilota. Al centro della questione c’è la necessità di garantire condizioni adeguate a tutti i protagonisti della MotoGP, in un contesto geopolitico delicato. Tardozzi ha difeso Marquez dalle critiche, ribadendo che lo spagnolo non ha chiesto di cancellare la gara, ma soltanto garanzie concrete. La decisione sulla trasferta del 6-8 novembre dipenderà quindi dalle misure di sicurezza che gli organizzatori saranno in grado di predisporre.

Alessia Prus