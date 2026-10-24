MotoGP MotoGP, Riassuntone GP Australia: ecco il sabato a Philip Island

MotoGP Australia: riassuntone del sabato. Marquez ribalta il Mondiale, Martin cade

MotoGP Australia, il riassuntone del sabato: il Gran Premio a Phillip Island regala una giornata ricca di colpi di scena, tra qualifiche condizionate dalla pioggia, una pole position straordinaria di Marc Marquez e una Sprint Race destinata a pesare enormemente sulla lotta per il titolo.

Il pilota Ducati vince il duello con Jorge Martin e approfitta della caduta dello spagnolo per tornare in testa alla classifica iridata. Sul podio salgono anche Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, mentre Marco Bezzecchi recupera dalla nona posizione in griglia fino alla quarta piazza.

Marc Marquez conquista la pole position sotto la pioggia a Phillip Island

Le qualifiche del GP d’Australia si disputano in condizioni insidiose, con la pioggia che rende particolarmente difficile trovare il giusto ritmo sul circuito di Phillip Island. A brillare è Marc Marquez, capace di trasformare una sessione complicata in una straordinaria dimostrazione di velocità.

Il pilota della Ducati cade nel corso del primo tentativo lanciato in Q2, ma riesce a tornare ai box e a ripartire con la seconda moto. Una volta rientrato in pista, lo spagnolo trova immediatamente il ritmo e firma un giro eccezionale in 1:34.203, conquistando la pole position con un vantaggio di quasi un secondo e mezzo sul fratello Alex.

Proprio Alex Marquez chiude in seconda posizione, completando una prima fila tutta spagnola per quanto riguarda i primi due posti. Johann Zarco, autore di una prestazione convincente sul bagnato, conquista invece la terza casella.

Più complicata la mattinata per Aprilia. Jorge Martin riesce a limitare i danni e chiude quarto, mentre Marco Bezzecchi non va oltre la nona posizione. Le condizioni meteorologiche rimescolano così i valori emersi nelle prove del venerdì, quando le moto di Noale erano apparse particolarmente competitive sull’asciutto.

Giornata difficile anche per Francesco Bagnaia, che non riesce a superare la Q1 e si ritrova costretto a partire dalla sedicesima posizione. Un risultato che complica notevolmente le prospettive del pilota Ducati in vista della Sprint e della gara lunga.

La Sprint Race è un duello spettacolare tra Marquez e Martin

Se le qualifiche avevano già regalato emozioni, la Sprint Race rappresenta il momento più intenso dell’intero sabato australiano. Marc Marquez scatta dalla pole position, ma Jorge Martin parte benissimo dalla seconda fila e si porta immediatamente alle sue spalle.

Fin dai primi giri, i due principali protagonisti della lotta iridata danno vita a un confronto serratissimo, fatto di sorpassi, controsorpassi e traiettorie al limite. Martin dimostra di avere il passo per giocarsi la vittoria e riesce anche a portarsi al comando, mettendo sotto pressione il campione del mondo.

Marquez, tuttavia, non perde la calma e risponde agli attacchi del rivale, sfruttando ogni occasione per riprendersi la prima posizione. La battaglia prosegue fino all’ottavo giro, quando arriva l’episodio che cambia completamente il volto della corsa.

Martin perde l’anteriore in curva 8 e finisce nella ghiaia mentre si trova in lotta per la vittoria. La caduta mette fine alla sua Sprint e apre definitivamente la strada al successo di Marquez.

Il pilota Ducati gestisce gli ultimi giri e taglia il traguardo al primo posto, conquistando una vittoria pesantissima in ottica iridata. Per il numero 93 si tratta della nona vittoria Sprint della stagione, un risultato che conferma ancora una volta la sua capacità di sfruttare le occasioni decisive.

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Alex Marquez e Di Giannantonio completano il podio, Bezzecchi rimonta

Alle spalle del vincitore, Alex Marquez conclude in seconda posizione, a soli 323 millesimi dal fratello. Il pilota Gresini conferma così la competitività della Ducati anche sul circuito australiano, approfittando degli ultimi giri per consolidare il proprio piazzamento.

Il terzo gradino del podio va a Fabio Di Giannantonio, che chiude a 590 millesimi dal vincitore e completa una tripletta Ducati. Una prestazione importante per il pilota del team VR46, bravo a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

La rimonta più significativa è però quella di Marco Bezzecchi. Partito dalla nona casella, il pilota Aprilia perde terreno nelle prime fasi e si ritrova dodicesimo al termine del primo giro. L’italiano reagisce con determinazione, recupera diverse posizioni e riesce a superare Pedro Acosta nel finale, chiudendo quarto.

Un risultato prezioso dopo una qualifica difficile, anche se la caduta di Martin rappresenta un elemento decisivo per gli equilibri del campionato.

Più complicata la Sprint di Francesco Bagnaia, che non riesce a concludere la gara. Tra i ritirati figurano anche Johann Zarco e Raul Fernandez, mentre Ai Ogura termina inizialmente sesto, prima di essere penalizzato per la pressione degli pneumatici. La penalità modifica l’ordine finale alle spalle dei primi cinque.

Jorge Martin si infortuna: niente gara domenica

La caduta di Jorge Martin è la notizia più pesante della giornata. Dopo il violento impatto nella ghiaia, il pilota Aprilia viene trasportato al centro medico per gli accertamenti.

Gli esami evidenziano una frattura del radio destro e il sospetto di una frattura dell’ulna destra. Le condizioni del pilota non gli consentono di prendere parte al Gran Premio di domenica, privando così la gara di uno dei suoi principali protagonisti.

L’episodio cambia radicalmente anche la situazione in campionato. Martin era arrivato in Australia da leader della classifica, con appena due punti di vantaggio su Marc Marquez. La caduta nella Sprint gli costa punti preziosi e permette al rivale di effettuare il sorpasso iridato.

Una svolta inattesa in un weekend che, fino a quel momento, sembrava poter offrire un nuovo capitolo della sfida tra Ducati e Aprilia.

La classifica Mondiale dopo la Sprint di Phillip Island

La vittoria nella gara breve consente a Marc Marquez di tornare al comando del Mondiale. Lo spagnolo sale a 365 punti, portandosi a dieci lunghezze di vantaggio su Jorge Martin, fermo a 355. Marco Bezzecchi occupa la terza posizione con 315 punti.

La situazione offre a Marquez un’occasione importante per consolidare il proprio vantaggio nella gara lunga, soprattutto considerando l’assenza del rivale dell’Aprilia. Bezzecchi, invece, può provare a sfruttare il momento per avvicinarsi ulteriormente alla vetta.

La Sprint australiana conferma quanto la lotta per il titolo possa cambiare rapidamente: un duello combattuto fino al limite si trasforma in una giornata trionfale per il pilota Ducati e in una battuta d’arresto pesantissima per Martin.

Il Gran Premio d’Australia, in programma alle ore 4:00 italiane di domenica 25 ottobre, promette quindi nuove emozioni. Con il meteo ancora incerto e gli equilibri del campionato appena cambiati, a Phillip Island tutto resta aperto.