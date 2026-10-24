MotoGP MotoGP, Riassuntone GP Australia: ecco il venerdì a Phillip Island

MotoGP Australia: riassuntone del venerdì. Aprilia in vantaggio, ma Marquez resta in agguato

MotoGP Australia, il riassuntone del venerdì: si apre l’ultimo weekend di gara a Phillip Island, che dal 2027 cederà il posto alle strade di Adelaide. La prima giornata si è disputata sotto il sole, ma sabato e domenica potrebbe arrivare la pioggia.

Marc Marquez domina le prime libere a Phillip Island

Marc Marquez ha dominato le prime prove libere. Lo spagnolo, chiamato a ricucire il distacco dal leader della classifica Jorge Martin, inizia il weekend con il piede giusto. Il pilota Aprilia, invece, ha chiuso la sessione solo settimo. Alle spalle di Marquez, a soli 48 millesimi, si è piazzata un’altra Aprilia, quella di Raul Fernandez, bravo a recuperare dopo una caduta.

L’idolo di casa Jack Miller sorprende tutti e porta la sua Yamaha in terza posizione. L’australiano ha firmato il tempo con mescole nuove, prima di scivolare. Buon turno anche per Marco Bezzecchi, rimasto a lungo al comando prima di chiudere in quarta posizione. Il riminese è apparso decisamente più a suo agio del compagno di squadra.

Alex Marquez e Pedro Acosta hanno chiuso rispettivamente al quinto e al sesto posto, mentre è stata una sessione sfortunata per Brad Binder. La sua KTM ha accusato la rottura del motore: il sudafricano è tornato in pista con la seconda moto e ha chiuso in undicesima piazza.

A completare la top 10 sono Ai Ogura, Fabio Quartararo e Fabio Di Giannantonio. La migliore delle Honda è quella di Johann Zarco, dodicesimo. Il weekend non inizia bene per la casa giapponese, alle prese con l’assenza di Joan Mir e con un Luca Marini colpito dall’influenza. Prima sessione difficile anche per Enea Bastianini e Pecco Bagnaia, finiti alle spalle di Iker Lecuona. Lo spagnolo è in pista con la Gresini Racing per sostituire l’infortunato Fermin Aldeguer.

Bezzecchi vola nelle prove nonostante il contatto con Alex Marquez

Le Aprilia dominano la seconda sessione di prove, quella del pomeriggio che assegna l’accesso diretto alla Q2 ai primi dieci. In testa c’è Marco Bezzecchi, con un crono vicino al record della pista. Il riminese ha firmato un 1.26.775 dopo essere finito a terra per un contatto con Alex Marquez nelle fasi iniziali. I commissari hanno giudicato l’episodio un normale incidente di gara.

Quattro Aprilia occupano le prime cinque posizioni. A rompere il dominio della casa di Noale è solo Marc Marquez, terzo alle spalle di Raul Fernandez. Ai Ogura, quarto, ha fatto segnare lo stesso crono di Marquez e ha preceduto Jorge Martin, quinto. Il Campione del Mondo 2024 paga l’assenza dal GP d’Australia dello scorso anno, saltato per infortunio, e per questo è più in difficoltà dei rivali.

Seguono Alex Marquez ed Enea Bastianini, il migliore tra i piloti KTM. Staccano il pass diretto per la Q2 anche Diogo Moreira e Fabio Di Giannantonio, mentre le Yamaha faticano ancora: Jack Miller è solo dodicesimo. L’australiano ha provocato una bandiera rossa con una caduta a inizio sessione. La seconda interruzione, invece, è arrivata per l’ingresso in scena di un ospite inatteso: un canguro.

Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli sono ancora una volta costretti a passare dalla Q1. Luca Marini non è sceso in pista su consiglio medico, mentre Augusto Fernandez, sostituto dell’infortunato Toprak Razgatlioglu, è caduto. Sabato si torna in pista con qualifiche e Sprint, con il meteo pronto a rimescolare le carte.

Camilla Larosa