MotoGP MotoGP, riassuntone GP Malesia: ecco il sabato a Sepang

Riassuntone del sabato della MotoGP in Malesia: qualifiche, Alex Marquez in pole

Il riassuntone del sabato della MotoGP in Malesia ci avvicina alla gara di domani. Dopo un venerdì dominato da Marc Marquez, nel Q2 suo fratello Alex lo ha beffato. La pole position malese, così, è andata al pilota Gresini per soli 70 millesimi. Appena dietro, a completare la prima fila, c’è Acosta con la KTM, mentre nella seconda seguono Ogura, Marco Bezzecchi e Di Giannantonio.

La grande notizia di giornata, però, è arrivata dall’Aprilia, che ha annunciato il forfait di Jorge Martin. Pochi minuti prima del Q1, lo spagnolo si è arreso al suo infortunio al polso. Ha così rinunciato al suo stoico tentativo di tenere vivo il Mondiale. Dopo questa decisione, Martin ha dichiarato: “Il Mondiale è perso, non aveva senso continuare“.

Ancora una volta, la Ducati ha messo a frutto la maggiore velocità a sua disposizione. Dal canto suo, Acosta con il colpo di coda finale ha relegato le Aprilia in seconda fila. Notte fonda in casa Yamaha: le quattro moto nipponiche partiranno vicine, ma in fondo alla griglia. Scatteranno tutte dalla diciassettesima posizione in giù.

Pecco Bagnaia è riuscito a superare il Q1, ma nel Q2 ha perso mezzo secondo nel terzo settore. Il pilota piemontese, a quel punto, ha distrutto il cupolino della Ducati con un pugno. Partirà nono, ancora una volta insoddisfatto e piuttosto arrabbiato.

Riassuntone del sabato della MotoGP in Malesia: Acosta sorprende i Marquez nella sprint

Pedro Acosta vince la sprint del GP della Malesia. Per la seconda volta in carriera, il giovane spagnolo ha portato la sua KTM al successo nella gara del sabato. Nelle prime battute Ogura ha preso la testa della corsa, ma all’ottavo giro Acosta ha attaccato e passato il giapponese. Alle sue spalle si sono accodati Marc Marquez e Bezzecchi. Chiudendo dietro ad Acosta, il leader del Mondiale ha allungato in classifica sull’assente Martin.

Alle spalle di questo quartetto, la sfida è stata tutta italiana. Di Giannantonio ha chiuso quinto e Bagnaia sesto, mentre Bastianini si è fermato al nono posto dopo il duello con i connazionali. Giornata da dimenticare per Alex Marquez: il poleman ha vanificato gli sforzi delle qualifiche cadendo al terzo giro. Per tutta la durata della sprint, inoltre, qualche goccia di pioggia ha minacciato il tracciato. Alcuni piloti hanno tentato il tutto per tutto, cambiando moto nella speranza di un acquazzone che però non è mai arrivato. Anche per questo, l’ordine d’arrivo ha rimescolato parecchio la griglia di partenza.

Verdetti in vista della gara

Se da una parte alcuni piloti hanno concretizzato le proprie occasioni, altri sono chiamati a riscattarsi. Pedro Acosta deve confermarsi anche domani. Alex Marquez, invece, dopo aver vanificato una grande qualifica, deve provare a recuperare i punti persi oggi. Nonostante la mancata vittoria del fratello Marc, in Ducati possono essere soddisfatti nel vedere Acosta là davanti, dato che nel 2027 guiderà proprio per loro. Marc Marquez, già nove volte Campione del Mondo, non ha quasi più ostacoli verso il decimo titolo. Per questo può permettersi il lusso di accontentarsi, oggi come domani.

Pietro Piciotti