MotoGP MotoGP, riassuntone GP Malesia: ecco il venerdì a Sepang

Il riassuntone del venerdì della MotoGP in Malesia: Marquez domina, Martin stringe i denti

Il riassuntone del venerdì della MotoGP in Malesia ci porta nel vivo del weekend sul Petronas Sepang International Circuit. La prima giornata ha regalato subito emozioni, con il dominio di Marc Marquez e diverse cadute. Da segnalare anche il ritorno in pista di Jorge Martin, coraggioso ma complicato, a sei giorni dalla frattura al polso destro rimediata a Phillip Island. Una giornata intensa, che ha già delineato i primi equilibri in vista delle qualifiche.

Riassuntone del venerdì MotoGP in Malesia: FP1 nel segno di Marc Marquez

La prima sessione di prove libere porta la firma del nove volte Campione del Mondo Marc Marquez, che ferma il cronometro sull’1:58.912. Lo spagnolo precede di 474 millesimi Marco Bezzecchi e Pedro Acosta, appaiati con lo stesso tempo a fine sessione. Scorrendo la classifica, la top ten si colora delle tinte delle KTM e della VR46. Ad aprire questo blocco è Enea Bastianini, quarto davanti alla KTM ufficiale di Brad Binder. Subito dietro si piazza Franco Morbidelli, che precede a sua volta Alex Marquez, settimo. Completano la top ten Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio e, in decima posizione, Diogo Moreira.

Practice: cadute e bandiere gialle nella lotta per la Q2

La Practice del pomeriggio, che assegna i dieci posti diretti in Q2, vede i tempi crollare grazie alle prime gomme morbide fresche. Lo stesso Marc Marquez finisce a terra a bassa velocità all’ultima curva, ma riparte subito con la seconda moto. Prima di lui era scivolato Jack Miller, mentre Enea Bastianini cade a quattro minuti dalla fine. Nel box Aprilia si vive grande apprensione per Jorge Martin. Il numero 89 salva un pericoloso scivolamento dell’anteriore in un veloce curvone e rientra ai box dopo appena tre giri. L’Aprilia decide così di chiudere in anticipo la sua giornata, per preservare il polso fratturato.

Al time attack, Marc Marquez stampa un 1:57.000 netto, un tempo che nessuno riuscirà più ad avvicinare. Lo spagnolo può così permettersi di non montare gomme nuove nell’ultimo run, sfruttato per un mini-test sulle sospensioni. Il fratello Alex chiude secondo a 109 millesimi, davanti alla sorpresa Ai Ogura, terzo dopo il diciannovesimo posto del mattino. Seguono Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Bastianini, Maverick Viñales e Morbidelli. Joan Mir, al rientro dopo la malattia, completa la top ten.

Verdetti in vista delle qualifiche

A restare esclusi per un soffio sono Johann Zarco e Francesco Bagnaia, undicesimo e dodicesimo e separati da appena due millesimi. Entrambi sono finiti a terra nel tentativo di entrare in top ten. Sul finale pesano anche le bandiere gialle, esposte prima per la caduta di Bastianini e poi per le loro. È la classica beffa motoristica: Zarco resta fuori dalla Q2 per 187 millesimi, Bagnaia per 189. Sabato mattina il margine di errore sarà azzerato, perché dalla Q1 passano soltanto i primi due. Lo stesso destino attende Martin, ventunesimo: il team valuterà le sue condizioni dopo una notte di riposo.

Alessia Prus